Ein zur Behandlung bestimmter chronischer Blasenschmerzen verschriebenes Medikament kann offenbar in manchen Fällen schwerwiegende Augenschäden verursachen. Das bestätigt eine beim Treffen der Amerikanischen Akademie für Augenheilkunde (AAO) in San Francisco vorgestellte Studie. Im vergangenen Jahr war bekanntgeworden, dass "Elmiron", ein beim Blasenschmerz-Syndrom eingesetztes Mittel, die Netzhaut möglicherweise dauerhaft schädigen könnte. Auch das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM) warnte im Juli vor solchen Nebenwirkungen. Augenärzte aus dem US-amerikanischen Oakland untermauern die Befürchtungen mit ihrer Analyse nun.

Robin Vora, Amar Patel und Ronald Melles vom Kaiser Permanente Oakland Medical Center hatten Patienten mit Blasenschmerz-Syndrom - auch Interstitielle Zystitis (IZ) genannt - untersucht. Diese chronische Erkrankung der Blasenwand ist selten (weniger als zwei Patienten pro 10.000 Einwohner) und betrifft vor allem Frauen. Zu den Symptomen gehören ständiger und starker Harndrang, eine eingeschränkte Kapazität der Blase trotz Blasendehnung sowie heftigste Schmerzen im Unterleib. Viele Patienten leiden in Folge dieser Symptome unter einer Depression. Die Ursachen für die Erkrankung sind unklar.

Sechs Patienten mit ungewöhnlichen Veränderungen

Seit 1996 wird der Wirkstoff Natrium-Pentosanpolysulfat ( PPS) in den USA eingesetzt, der in der Lage ist, die geschädigte Blasenwandschicht wiederaufzubauen. Im Juni 2017 ließ auch die Europäische Kommission den Wirkstoff unter dem Namen "Elmiron" zu, wobei PPS schon vorher in Deutschland als Lösung ("Cysturon") erhältlich war.

Im vergangenen Jahr berichteten Mediziner des US-amerikanischen Emory Augenzentrums, das sechs Patienten, die "Elmiron" seit 15 Jahren nahmen, ungewöhnliche Veränderungen in ihrer Makula aufwiesen. Dieses auch als Gelber Fleck bezeichnete Areal im hinteren, zentralen Bereich der Netzhaut beinhaltet die größte Dichte farbempfindlicher Sinneszellen und ist deswegen die Region des schärfsten Sehens. Konkret traten Fälle von pigmentärer Makulopathie auf, eine Netzhauterkrankung, welche das Sehvermögen fortlaufend einschränkt.

Aufgeschreckt durch den Bericht ihrer Kollegen durchforsteten Vora, Patel und Melles die Datenbank des Kaiser Permanente Oakland Medical Center, die 4,3 Millionen Patienten umfasst. Unter diesen fanden sie 140 Patienten, die in den vergangenen 15 Jahren jeweils durchschnittlich 5000 der entsprechenden Tabletten genommen hatten. Bei 91 von ihnen machten die Augenärzte detaillierte Bilder der Retina. Das Ergebnis: 22 Patienten zeigten klare Anzeichen einer Arzneimitteltoxizität. Je höher die eingenommene "Elmiron"-Dosis war, umso stärker die beobachtete Toxizität.

Unklar, wie viel des Wirkstoffs zu viel ist

Robin Vora bezeichnete den Zusammenhang als "unglücklich". "Sie haben einen Patienten mit einer chronischen Erkrankung wie der Interstitiellen Zystitis, für die es keine Heilung und keine wirksame Behandlung gibt. Sie werden mit diesen Medikamenten behandelt, weil angenommen wird, dass sie nur wenige Nebenwirkungen und Risiken haben, und niemand denkt erneut darüber nach. Und Jahr für Jahr steigt die Anzahl der Pillen, die sie einnehmen", führt der Augenarzt in einer zur Studie veröffentlichten Mitteilung aus.

Da nicht klar ist, wie viel von dem Wirkstoff zu viel ist, empfiehlt Vora, dass Patienten, die bislang noch keine Netzhautschäden haben, einmal im Jahr ein Retina-Screening durchführen lassen. Betroffene, deren Netzhaut bereits angegriffen ist, sollten hingegen mit ihrem Urologen besprechen, ob "Elmiron" abgesetzt werden sollte.

Verwechslung mit altersbedingter Schädigung möglich

Diese Ratschläge passen zu den Empfehlungen des Rote-Hand-Briefes, mit dem das Bundesamt BfArM zusammen mit dem Hersteller im Juli vor den Nebenwirkungen von "Elmiron" warnte. Darin heißt es: "Die Pathogenese der pigmentären Makulopathie bei Anwendung von Pentosanpolysulfat-Natrium ist derzeit unklar und es ist nicht bekannt, ob das Absetzen des Medikamentes den Verlauf dieser Netzhauterkrankung stoppen oder verändern wird." Vorsorglich solle die Beendigung der Behandlung bei betroffenen Patienten in Betracht gezogen werden, so das BfArM, das ebenfalls zu regelmäßigen augenärztlichen Untersuchungen betroffener Patienten rät. "Diese Überwachung kann eine frühzeitige Erkennung der pigmentären Makulopathie ermöglichen, möglicherweise in einem reversiblen Stadium."

Auch Augenarzt Robin Vora betont, dass die Netzhautschäden bei frühzeitiger Diagnose und Absetzen von "Elmirol" gemindert werden können. Im Spätstadium werde die pigmentäre Makulopathie allerdings oft mit einer altersbedingten Makulopathie verwechselt und könne zu einem dauerhaften Sehverlust führen.

