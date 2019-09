Hannover

Äpfel sind bei den Deutschen beliebt, haben einen guten Ruf und gelten als gesundes und umweltfreundliches Obst. Besonders beliebt ist die Marke Pink Lady, doch die Kritik an der appetitlich aussehenden Züchtung wird immer lauter. Sowohl Öko-Test als auch Umweltschützer warnen aktuell vor den pestizidbelasteten Äpfeln.

Bauern müssen Lizenzgebühren zahlen

Pink Lady ist keine Apfelsorte im eigentlichen Sinn, sondern eine Clubsorte. Das bedeutet, nur Vetragspartner dürfen die Äpfel der Sorte "Cripps Pink" unter dem Namen Pink Lady verkaufen. Wer als Bauer Teil dieses exklusiven Clubs sein möchte, schließt mit der Vermarktungsgesellschaft Verträge ab und zahlt Lizenzgebühren. Außerdem wird vorgeschrieben, wie die Äpfel auszusehen haben: Nämlich groß, rot und makellos.

Denn Pink Lady ist eigentlich eine Kreuzung aus den traditionellen Apfelsorten Golden Delicious und Lady Williams. Angebaut werden die süß schmeckenden Äpfel ausschließlich in Südeuropa und Südamerika. Außerdem verspricht das Unternehmen gleichbleibende Qualität, unabhängig von der Jahreszeit. „Unser Ziel ist, Ihnen jederzeit die gleiche Qualität hinsichtlich Färbung, Festigkeit des Fruchtfleisches, Zuckergehalt usw. anzubieten", heißt es auf der Internetseite. Diesen Ansatz bemängeln vor allem die Umweltschützer von Greenpeace: Statt einem perfekten Öko-Lebensmittel würde aus dem Apfel ein globalisiertes und optisch standardisiertes Einheitsprodukt.

Öko-Test-Urteil: Trotz Mängeln "Gut"

Weil sowohl importierte, als auch deutsche Äpfel das ganze Jahr über in unseren Supermärkten angeboten werden, untersuchte Öko-Test im September 2018 verschiedene Sorten auf deren Belastung mit Spritzgiften. Auf Pink-Lady-Äpfeln von Aldi Süd fand das Verbrauchermagazin Öko-Test Spuren von drei Pestiziden, darunter auch von einem „besonders bedenklichen“. Die Werte lagen allerdings weit unter dem gesetzlich vorgegebenen Grenzwert, weshalb das Test-Urteil insgesamt mit "Gut" ausfiel.

Warum überhaupt eine Behandlung mit Pestiziden notwendig ist, erklärt sich durch den Geschmack. Denn um besonders süß schmeckende Äpfel wie den Pink Lady zu züchten, wird der Anteil an gesunden Polyphenolen klein gehalten. Die Aromastoffe sind zuständig für den sauren und herben Geschmack ursprünglicher Apfelsorten und erfüllen darüber hinaus eine wichtige Schutzfunktion gegen Pflanzenkrankheiten und Schädlinge.

Krebserregende Pestizide in getesteten Äpfeln

Auf Apfelplantagen, die moderne Sorten mit wenig Polyphenolen anbauen, werden Mängel wie Apfelschorf oder Schädlinge deshalb großflächig mit Pestiziden bekämpft. " Äpfel sind in Deutschland die am intensivsten mit Pestiziden behandelte Kultur", erklärt Chrisitane Huxdorff von Greenpeace. In einem Test fand die Organisation heraus, dass selbst deutsche Apfelbauern durchschnittlich 21 Mal pro Jahr ihre Ernte spritzen, oft mit mehreren Wirkstoffen gleichzeitig.

Die Rückstände der verwendeten chemischen Substanzen essen wir als Verbraucher mit. Besonders erschreckend: Einige der durch den Öko-Test analysierten Pestizide sind hochgradig gefährlich. Beispielsweise weil es sich um wahrscheinlich krebserregende Stoffe handelt, sie beim Einatmen lebensgefährlich sein können oder Kindern im Mutterleib schaden.

Neben Pink Lady fielen im Öko-Test weitere Sorten mit negativen Testergebnissen auf: Das Labor fand auf den Produkten "Royal Gala Tenroy" und " Ambrosia" eine erhöhte und besonders bedenkliche Ansammlung von Pestiziden.

Die bessere Alternative: Bio, saisonal und regional

Um Giftstoffe im Essen zu vermeiden, raten die Experten des Verbrauchermagazins daher zum Kauf von Bio-Äpfeln. Denn alle getesteten Bio-Äpfel wiesen laut Öko-Test keine Pestizidrückstände auf. Da Äpfel aus Deutschland nicht über lange Strecken importiert werden müssen, besäßen sie meist die bessere Klimabilanz. Zudem sei es wichtig, auf die Jahreszeit zu achten: "Kaufen Sie regionale Äpfel, wenn Sie etwas für die Umwelt tun möchten - am besten in der Saison, etwa von August bis November".

