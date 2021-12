Auf die Bewerbung kommt es an: So klappt es mit dem Ausbildungsplatz

Potsdam

Mit Deiner Bewerbung machst Du Werbung – für Deine eigene Person. „Sei Dir bewusst, dass sie die mögliche Eintrittskarte in eine Ausbildung beziehungsweise in ein Unternehmen ist“, betont Anja Soyke, Berufsberaterin an der Jugendberufsagentur Potsdam. Darum solltest Du Dir beim Verfassen der Bewerbung – üblicherweise bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen – richtig Mühe geben. Dass sie fehlerfrei sein sollte, ist selbstverständlich. Anja Soyke erklärt, worauf es noch ankommt.

Was wünscht der Arbeitgeber?

E-Mail, Post, ein Formular oder eine Hochlademöglichkeit im Internet: Zunächst solltest Du checken, auf welchem Wege Dein potenzieller Arbeitgeber sich die Bewerbung wünscht. Also lies Dir ganz genau die Stellenausschreibung durch. Dort steht auch, was das Unternehmen in Deiner Bewerbung erwartet. Mach Dir also klar, was Du alles für Deine Bewerbung brauchst. Manche wünschen sich explizit ein Foto, andere wollen keines. Manche wünschen Arbeitsproben, andere wollen ganz bestimmte Zeugnisse sehen. Wenn Dir etwas unklar ist, erkundige Dich beim Unternehmen. Ein Hinweis von Anja Soyke: „Bei einer elektronischen Bewerbung unbedingt auf die Datenmenge und auch das Dateiformat achten.“

Was ist beim Anschreiben einer Bewerbung zu beachten?

Im Internet findest Du viele Vorlagen, wie ein Anschreiben formal auszusehen hat. Dazu zwei wichtige Hinweise von der Berufsberaterin: Wenn für die Ausbildung, auf die Du Dich bewirbst, ein Referenzcode existiert, gib ihn in der Betreffzeile mit an. „Das hilft dem Unternehmen beim Sortieren“, begründet Anja Soyke. Und ganz wichtig: „Selbst bei einer Absage behalten viele Unternehmen das Anschreiben ein, zum Beispiel für den Fall, dass Sie einen Nachrücker brauchen. Darum sollte man im Anschreiben unbedingt seine vollständigen Kontaktdaten hinterlassen“, so Anja Soyke weiter. Ein solcher Begleitbrief umfasst möglichst nicht mehr als eine Seite.

Der wirklich schwierige Teil ist das Formulieren. „Was wir zu lesen bekommen, ist oft sehr allgemein gehalten“, sagt Anja Soyke und rät dazu, individueller zu schreiben, etwas von seiner Persönlichkeit zu verraten, sich interessant zu machen. Oft aber bekämen die Berufsberater von den Bewerbern zu hören, dass sie nicht wüssten, was sie da reinschreiben könnten, da sie noch nichts in dieser Richtung gemacht hätten. Dazu der Tipp der Expertin: Unter berufenet.arbeitsagentur.de den gewünschten Beruf suchen und sich unter ‚Tätigkeit‘ aufmerksam die ‚Tätigkeitsinhalte‘ durchlesen. „Da ist bestimmt irgendetwas dabei, dass man vielleicht schon in einem anderen Zusammenhang gemacht oder erworben hat. Beim Lesen kommt einem bestimmt eine Idee“, ermutigt Anja Soyke.

Das gehört in eine Bewerbung Deckblatt (muss nicht sein): mit Foto, Kontaktdaten und gegebenenfalls Kernkompetenzen. Anschreiben: Absender- und Empfängeradresse, Betreff, Anrede, am Ende Gruß und Unterschrift. Ins Anschreiben gehören Deine bisherigen schulischen Erfahrungen und Kenntnisse, aber auch Deine Motivation, warum Du Dich genau bei diesem Unternehmen bewirbst. Lebenslauf: Vorzugsweise in tabellarischer Form. Er enthält Deinen schulischen Werdegang und die erzielten Abschlüsse. Außerdem: Fertigkeiten und Kompetenzen sowie außerschulische Interessen und Aktivitäten, die für die Ausbildung eine Rolle spielen könnten. Anhang: Auf jeden Fall Zeugnisse und Zertifikate. Wenn vom Unternehmen gewünscht, auch Arbeitsproben.

Was gehört in den Lebenslauf?

Der Lebenslauf ist für viele Unternehmen mindestens ebenso wichtig wie das Anschreiben. Er wird übersichtlich, meist in Form einer Tabelle, in Stichpunkten verfasst. Für Dich als Schulabgänger sollte der Lebenslauf auf eine Seite passen, kann aber auch länger sein. Wichtig ist, dass Du alle Kompetenzen, die in Zusammenhang mit der Bewerbung stehen könnten, in den Lebenslauf aufnimmst.

„Klappern gehört zum Handwerk“, sagt Anja Soyke, „also lieber ein bisschen mehr schreiben und überlegen, was alles relevant sein könnte“. Führerschein, Computerkenntnisse, Sprachkenntnisse, außerschulisches Engagement, Interessen – all das sollte in den Lebenslauf. „Gerade die Interessen und Freizeitaktivitäten verraten dem Unternehmen, welch eine Persönlichkeit der Bewerber ist, und zeigen, wie motiviert er ist“, weiß Anja Soyke.

Foto in der Bewerbung – ja oder nein?

Das ist Deine Entscheidung. Die rechtliche Lage ist laut Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (AGG) so: Arbeitnehmer dürfen nicht wegen ihrer Religion, Herkunft, sexuellen Identität, Weltanschauung oder ihres Geschlechtes diskriminiert werden. Das bedeutet: Wenn das Foto fehlt, darf das keine negativen Auswirkungen auf Deine Bewerbung haben. Anja Soyke rät aber tendenziell zum Foto – weil es persönlicher sei und die Bewerbung auflockere. „Ohne Foto fehlt ein Entscheidungskriterium. Und der Arbeitgeber fragt sich womöglich, welche Gründe der Bewerber hat, wenn er kein Foto beifügt“, argumentiert die Expertin. Ganz wichtig sei das Foto für Ausbildungen und Stellen, bei denen man viel mit Kunden zu tun habe. Das Bewerbungsfoto wird üblicherweise oben rechts in den Lebenslauf eingefügt und ist etwa fünf Zentimeter breit sowie sieben Zentimeter hoch.

Vier Augen sehen mehr als zwei – Berufsberater helfen

Wenn Du Dir professionelle Unterstützung für Deine Bewerbung wünschst, mach einen Termin mit einem Berufsberater der Agentur für Arbeit aus. Wende Dich am besten an den Berufsberater an Deiner Schule, die Schulsekretärin kann Dir den Kontakt vermitteln. Schön wäre, wenn Du Dir schon Gedanken gemacht und etwas vorgeschrieben hast. Der Berufsberater geht dann die Bewerbung Schritt für Schritt mit Dir durch.

Von MAZonline