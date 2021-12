Potsdam

Wenn Du Dich bei einem großen und international ausgerichteten Unternehmen um einen Ausbildungsplatz bewirbst, wirst Du meist zu einem sogenannten Assessment-Center (AC) eingeladen. So handhabt es beispielsweise die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, die den Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) betreibt. „Wir bilden pro Jahr 30 Auszubildende in insgesamt 15 verschiedenen Ausbildungs- und dualen Studienberufen aus“, so Pressesprecher Jan-Peter Haack. Darunter sind sowohl technische als auch kaufmännische Berufe. Für alle Berufe findet das Assessment-Center am Campus BER in Schönefeld (Dahme-Spreewald) statt.

Wenn Du eine solche Einladung erhältst, solltest Du Dich sehr gut darauf vorbereiten. Denn das Assessment-Center (englisch „assessment“ bedeutet „Bewertung“, „Einschätzung“) ist ein komplexes Gruppenauswahlverfahren (beim BER besteht die Gruppe aus acht bis zwölf Bewerbern), bei dem die „Auserwählten“ zeigen müssen, was sie draufhaben – nicht nur in fachlicher Hinsicht.

Assessment-Center: Problemlösung, Stress, Teamarbeit

Auch wie es um die sogenannten Schlüsselkompetenzen bestellt ist, wird getestet: Wie gehst Du mit anderen Menschen um? Wie kommst Du mit Stress klar? Wie löst Du Probleme? „Wir legen vor allem auf die Themen soziale Kompetenz, Teamarbeit und Verständnis der Aufgabe und die damit verbundene Herangehensweise bei der Lösungsfindung Wert. In den technischen Bereichen ist es auch wichtig herauszufinden, ob ein technisches Grundverständnis vorhanden ist“, erläutert Jan-Peter Haack für den BER.

Wie genau das Assessment-Center abläuft, darüber wird Dich das jeweilige Unternehmen informieren. Worauf Du Dich innerlich unbedingt einstellen musst: Beim AC musst Du aktiv sein – und Du wirst dabei beobachtet. Du musst in der Lage sein, Dich zu präsentieren, Dich in der Gruppe einzubringen, zu zeigen, was Du draufhast. Die drei Kern-Programmpunkte eines jeden Assessments, mit denen Du Dich intensiv beschäftigen solltest, sind Selbstpräsentation, Gruppendiskussion und die sogenannte Postkorb-Übung.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Assessment-Center im Fokus: Selbstpräsentation und Gruppendiskussion

Bei der Selbstpräsentation stellt man sich kurz und prägnant vor, man sollte dabei möglichst authentisch und sympathisch rüberkommen. Das kannst Du zum Beispiel vor einem Spiegel üben. Inhaltlich ist es wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Du musst Dich selbst einschätzen können, Deine Stärken kennen, aber auch Deine Schwächen und wie Du mit ihnen umgehst. Andererseits informiere Dich gut über Deinen potenziellen Arbeitgeber, kenne seine Anforderungen und nimm darauf Bezug in der Präsentation. Dabei reicht es nicht zu behaupten, dass Du alles Geforderte kannst und bist. Sondern beweise es. Nenne Beispiele, was Du schon gemacht hast, wie Du Dich in bestimmten Situationen verhalten hast.

Für die Gruppendiskussion wird Euch ein kontroverses Thema zur Diskussion gestellt. Es hat entweder einen Unternehmensbezug oder ist ein aktuelles, meist politisches Thema. Darum lies vorher unbedingt Zeitung und informiere Dich darüber, was gesellschaftlich gerade passiert.

Was ist die Postkorb-Übung?

Bei der Postkorb-Übung müssen unter erheblichem Zeitdruck zehn oder mehr Dokumente und Aufgaben gesichtet, priorisiert und gegebenenfalls delegiert werden. Wie man sich Schritt für Schritt auf ein Assessment-Center vorbereitet, dazu gibt es jede Menge Literatur. Viele Informationen erhältst Du auch im Internet.

Am BER werden pro Jahr etwa 30 junge Menschen ausgebildet. Sie alle haben das Assessment-Center erfolgreich durchlaufen. Quelle: Anikka Bauer/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Beim BER besteht das AC grundsätzlich aus einem Theorieteil, dem klassischen Test, einem Praxisteil und einem Einstellungsgespräch, variiert aber je nach Ausbildungs- und Studienrichtung. Flughafen-Sprecher Jan-Peter Haack verrät noch genauer, wie das Auswahlverfahren beim BER abläuft: „Für unsere technischen Bewerberinnen und Bewerber findet der Praxisteil direkt in unserer Ausbildungswerkstatt statt.

Wer beim Assessment-Center überzeugt, wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen

Nach dem einstündigen Test gilt es, in Zweier- oder Dreierteams praktische Aufgaben zu lösen. Bei unseren kaufmännischen Berufen und Studiengängen ist die Anforderung, nach dem Test Fallaufgaben zu lösen und Ideen zu entwickeln.“ Dabei setzen sich die Beobachter in den Praxisteilen aus den Ausbildern der Fachbereiche und Kollegen aus der Personalabteilung zusammen. Nach Theorie- und Praxisteil wird zunächst Bilanz gezogen und eine Auswahl der besten Bewerber getroffen.

Erst wenn Du es in diesen engeren Kreis geschafft hat, wirst Du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. „Dies kann ein Speed-Dating mit mehreren Stationen oder ein direktes Gespräch sein“, so Jan-Peter Haack. Auf jeden Fall erhalten alle Bewerber ein persönliches Feedback. Manche können sich dann über ein Anstellungsangebot freuen, andere haben wertvolle Erfahrungen fürs nächste Assessment-Center gesammelt.

Von MAZonline