Wenn Du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, dann heißt das inzwischen nicht mehr automatisch, dass Du dafür persönlich die Räume des möglichen Arbeitgebers aufsuchst. In vielen Fällen finden die Gespräche online statt. Das in der Corona-Pandemie erprobte Format wird uns möglicherweise dauerhaft erhalten bleiben.

Nun ist es sicherlich bequem, das Gespräch vom heimischen Schreibtisch aus führen zu können. Aber damit es gelingt und Du beim Unternehmen einen guten Eindruck machst, ist eine genaue Vorbereitung wichtig. Das fängt schon bei den technischen Voraussetzungen an. Der Betrieb wird Dir bei der Einladung zum digitalen Vorstellungsgespräch mitteilen, welches Programm dafür benutzt wird. Gängig sind zum Beispiel Zoom oder Skype. Du musst das Programm nicht vorher installieren, sondern erhältst in der Regel einen Link, dem Du folgen kannst.

Vorstellungsgespräch via Zoom oder Skype: Auf das richtige Kamerabild kommt es an

Damit beim Videointerview alles klappt, muss zunächst einmal die Technik stimmen. Du kannst eine integrierte Kamera in einem Laptop benutzen oder eine externe Webcam. Wichtig ist, dass die Qualität stimmt und die Technik scharfe Bilder und einen guten Ton liefert. Einen ebenso großen Stellenwert hat die Umgebung. Beim Videointerview kommt es auf Dich an. Die Kamera sollte daher so ausgerichtet sein, dass Du groß im Bild bist. Aber auch die übrigen Details wird Dein Gegenüber beachten.

Optimal ist es, wenn Du an einem sauberen und aufgeräumten Schreibtisch sitzt. Der Hintergrund sollte nicht zu unruhig sein. Natürlich dürfen keine Wäscheberge und kein schmutziges Geschirr zu sehen sein, auch ein Bett oder private Fotos im Hintergrund machen sich schlecht. Bei der Kleidung solltest Du die gleiche Sorgfalt beachten wie bei einem Vorstellungsgespräch in Präsenz. Während des Gesprächs ist es außerdem wichtig, für Ruhe zu sorgen. Hintergrundgeräusche aus dem Haus würden Dein Gegenüber irritieren und Dich ablenken.

Darauf kommt es beim Vorstellungsgespräch an

Ansonsten gilt für das digitale Bewerbungsgespräch das gleiche, was auch bei einer persönlichen Vorstellung zu beachten ist. Wichtig ist es, sich nicht verunsichern zu lassen und zu versuchen, einen Draht zum Gesprächspartner zu bekommen. Das ist nicht ganz so einfach, weil die üblichen Begrüßungsfloskeln und der klassische Händedruck wegfallen. In den einleitenden Smalltalk-Sätzen kannst Du die Frage stellen, ob die Übertragungsqualität ausreichend ist und Du gut zu sehen und zu hören bist. Aber dann geht es gleich schon zur Sache, also zu Deinem Interesse am Beruf und am Unternehmen.

Einen guten Eindruck macht es, wenn Du aufrecht und gerade sitzt. Hilfreich ist es, die Bewerbungsunterlagen ausgedruckt neben sich auf den Tisch zu legen, um bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. Auch einige Fragen, die Du dem Personalverantwortlichen stellen willst, kannst Du auf einen Spickzettel schreiben, um sie parat zu haben.

Von MAZonline