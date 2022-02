Bei Sturm und Orkan: Wie verhalte ich mich richtig?

Region

Erneut zieht in diesem Winter ein heftiger Sturm über Brandenburg hinweg. Das bringt Gefahren mit sich: Starke Böen können Dächer abdecken, Lastwagen umwerfen oder Äste und Bäume auf Autos stürzen lassen. Feuerwehr sowie Meteorologinnen und Meteorologen haben Tipps parat, die Ihnen helfen können, die Schäden zu minimieren und sich selbst und andere zu schützen. Außerdem gibt es Ratschläge für Arbeitnehmer und für Hausbesitzer:

Mal so richtig durchpusten lassen, ist das eine gute Idee?

Wer nicht raus muss, sollte einfach Fenster und Türen schließen, rät Meteorologe Sven Plöger. Auch wenn man es gewohnt sei, zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit spazieren zu gehen oder zu joggen, an Sturmtagen sollte man einfach mal darauf verzichten. „Bei Sturm draußen zu sein, ist sehr gefährlich“, sagt der Wetterexperte. „Wir müssen Respekt vor der Natur haben und sollten die Gefahren der Natur wirklich ernst nehmen“, betont er. Wälder und Parks sollten unbedingt gemieden werden.

Wie kann ich mein Haus selbst schützen?

Grundsätzlich fliegt alles weg, was man mit einem kräftigen Tritt wegstoßen oder umstoßen kann, sagt Meteorologe Frank Böttcher. Das können zum Beispiel auch im Garten abgestellte Schubkarren, Blumenkübel, die Mülltonne oder Gartenschuhe vor der Haustür sein. Das alles sollte vorsorglich an einen windgeschützten Ort gebracht werden – zum Beispiel in den Keller oder in eine ruhige Ecke im Carport.

Autofahrer sollten ihre Wagen möglichst nicht unter Bäumen abstellen Quelle: Frank Tunnat

Was muss ich als Autofahrer beachten?

Wenn Autofahrten nicht zu vermeiden sind, sollte die Fahrgeschwindigkeit verringert werden. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten auf unvorhergesehene Hindernisse wie umherfliegende Gegenstände oder abgebrochene Äste achten. Beim Ein- und Aussteigen sollte man die Fahrzeugtür vorsichtig öffnen und den Griff fest in der Hand halten. Windböen können sonst die Tür aufreißen und erheblichen Schaden anrichten.

Generell rät der ADAC Autofahrern, bei schwerem Sturm und Orkanwarnung auf das Auto oder Motorrad lieber zu verzichten. Wer keine wichtigen Termine hat, sollte für die Dauer der Sturmwarnung das Fahrzeug stehen lassen.

Wer doch fährt, sollte sich vor der Fahrt über die Verkehrssituation informieren und die Route sorgsam auswählen. Baumreiche Strecken sollten gemieden werden, hier herrscht erhöhte Gefahr durch herabfallende Äste oder gar umstürzende Bäume. Dachlasten wie Fahrräder oder Dachboxen bieten eine größere Angriffsfläche für Wind und sollten vor der Fahrt abmontiert werden. In jedem Fall kann starker Wind das Fahrzeug aus der Bahn bringen. Je langsamer ein Auto unterwegs ist, desto besser kann der Fahrer reagieren.

Besonders auf Brücken, in Waldschneisen oder an Tunnelausfahrten können Seitenwinde das Fahrzeug zur Seite drücken. Auch beim Überholen von Lastwagen und Bussen gilt erhöhte Aufmerksamkeit.

Gerüste werden von Stürmen häufig zerlegt. Quelle: Rainer Dröse

Wodurch kommen die meisten Menschen bei Sturm und Orkan zu Schaden?

Die meisten Todesfälle bei Sturm werden durch herabfallende Trümmer oder herumfliegende Gegenstände, zum Beispiel von Baugerüsten, verursacht. Vorbeugend sollten in regelmäßigen Abständen Dächer und Schornsteine auf lose Dachziegel oder Bleche und ähnliches überprüft werden. Zusätzlich sollten in Warnsituationen Gerüste, Werbetafeln, Antennenanlagen, Markisen, Partyzelte, Abdeckplatten und -planen fest verankert und Fenster, Türen und Dachluken im Haus geschlossen sein.

Muss ich bei Sturm oder Orkan zur Arbeit fahren?

Sturm ist keine Entschuldigung, wenn der Weg zur Arbeit mit dem Auto zu gefährlich ist oder der Zug ausfällt. Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer pünktlich bei der Arbeit erscheinen – denn der Arbeitnehmer trägt laut Arbeitsrecht das sogenannte Wegerisiko. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer selbst dafür verantwortlich sind, rechtzeitig bei der Arbeit zu sein. „Sturmfrei“ für Arbeitnehmer gibt es also nicht.

Drohen Sturm und Unwetter den Weg zur Arbeit zu beeinträchtigen, sollte deshalb mehr Zeit für den Weg eingeplant werden.

Anders sieht es aus, wenn offiziell, etwa von Meteorologen, vor Gefahr durch umgefallende Bäume oder abgedeckte Dächer gewarnt wird. Bei einem Sturm, vor dem im Voraus gewarnt wird, kann eine sogenannte begründete Arbeitsverhinderung geltend gemacht werden. In diesem Fall kann der Arbeitnehmer zu Hause bleiben, hat allerdings keinen Anspruch auf Vergütung. Wichtig ist, dass Beschäftigte das Fernbleiben von der Arbeit rechtzeitig mitteilen. Der Arbeitgeber kann von Mitarbeitern zudem verlangen, die ausgefallene Arbeitszeit nachzuholen.

Bei Sturm zahlt bei Schäden am Haus die Wohngebäudeversicherung. Quelle: Jonas Walzberg/dpa

Wer zahlt bei Sturmschäden?

Allgemein gilt: Ab Windstärke 8 ist von einem Sturm die Rede, das entspricht einer Windgeschwindigkeit von mindestens 62 Stundenkilometern. Die Versicherungen übernehmen also erst dann die angerichteten Schäden. Das ist aber nicht der Fall, wenn grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen ist – wie beispielsweise entstandene Schäden durch Fenster, die bei Sturm offen gelassen worden sind. Da es keine reine Versicherung für Stürme gibt, sollte darauf geachtet werden, dass die Leistung in der Versicherungspolice erwähnt ist. In der Regel zahlen aber die Wohngebäude-, Elementar-, Haftpflicht-, Kasko- oder Hausratversicherung durch Sturm und Unwetter entstandene Schäden.

Für Schäden am Haus kommt in der Regel die Wohngebäudeversicherung auf. Sicher geht man, wenn man als Hausbesitzer beim Abschluss der Gebäudeversicherung darauf achtet, dass Sturmschäden auch in den Leistungen der Versicherung erwähnt werden. Auch Nebengebäude wie eine Garage oder ein Gartenhaus sind meist für den Hausbesitzer mit abgesichert.

Von der Versicherung berücksichtigt sind zum Beispiel: Ein durch den Sturm abgedecktes Dach, ein entwurzelter Baum, der in das Wohnzimmerfenster gefallen ist, durch den Sturm entstandene Schäden am Mauerwerk oder am Schornstein. Sie zahlt auch bei Folgeschäden, etwa wenn durch das kaputte Dach Regen eindringt und Fußböden beschädigt.

Von Mathias Klein/RND