Erfurt

Bahnreisende müssen sich am Wochenende auf längere Fahrtzeiten durch Umleitungen und Ersatzverkehre in Thüringen einstellen. Von Samstag (16 Uhr) bis Sonntag (12) wird an den Stellwerken Eisenach und Gotha gearbeitet, wie die Deutsche Bahn ( DB) mitteilte. Das führt im Eisenbahnknoten Erfurt zu Änderungen auf ICE-Linien, aber auch bei Regionalzügen sowohl der DB als auch des Anbieters Abellio und der Erfurter Bahn/Süd-Thüringen Bahn.

ICE in Leipzig starten früher

Betroffen sind etwa die ICE der Linien 11 ( Berlin – Leipzig – Erfurt – Frankfurt – München) und 50 ( Dresden – Leipzig – Erfurt – Wiesbaden). Diese werden zwischen dem Hauptbahnhof Leipzig und Fulda über Kassel–Wilhelmshöhe umgeleitet. Die ICE fahren in Leipzig beziehungsweise in Berlin mit bis zu 60 Minuten früherer Abfahrtzeit beziehungsweise späterer Ankunftszeit. Zwischen Fulda und Erfurt Hauptbahnhof fahren einige Ersatzbusse.

Auch die ICE-Züge der Linie 15 ( Berlin–Halle– Erfurt– Frankfurt) werden umgeleitet und fahren von Erfurt bis Berlin-Gesundbrunnen bis zu 60 Minuten später. Umgekehrt fahren die ICE in Berlin etwa 60 Minuten früher ab. Zwischen Eisenach und Erfurt Hauptbahnhof werden die IC-Züge der Linie 50 (MDV) ( Köln – Düsseldorf – Kassel – Erfurt – Weimar – Gera) durch Busse ersetzt.

Im Internet informieren

Zudem kommt es im Nahverkehr zu vielen Änderungen im Fahrplan: Halte entfallen teilweise komplett wegen Umleitungen, nicht überall werden Busse als Ersatz eingesetzt. Auch Fahrzeiten ändern sich. Reisende können sich über alle Fahrplanänderungen im Internet, im Reisezentrum oder an den Fahrkartenautomaten informieren.

Bei den Arbeiten an den Stellwerken geht es laut Bahn darum, den Abschnitt zwischen Eisenach und Erfurt so aufzurüsten, dass Züge schneller auf der Strecke fahren können.

Von RND/dpa