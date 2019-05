Berlin

Im Berliner Stadtteil Kreuzberg feiern Zehntausende Menschen das „ Myfest“. Massen zogen am Nachmittag des 1. Mai durch die Straßen zwischen Oranienplatz und Schlesischem Tor. Viele Straßen rings um das Kottbusser Tor und den Görlitzer Park waren schon am frühen Nachmittag überfüllt.

„So voll war es so früh noch nie“, sagte Myfest-Besucher Murat der Berliner Zeitung. Der 39-jährige wohnt seit 1980 in Kreuzberg. Das Myfest sei zur Touristenattraktion geworden - aber schön sei es trotzdem. Bisher seien auch noch alle Zugänge geöffnet, teilte die Polizei über Twitter mit.

Der Bezirk wollte das in den vergangenen Jahren ausgeuferte Straßenfest in Kreuzberg eigentlich herunterfahren. Viele Anwohner hatten sich über Müll, Unrat, Gestank und Lärm beschwert. Deshalb war die Zahl der Musikbühnen und Imbissstände reduziert worden.

Angekündigt waren auch verstärkte Kontrollen gegen den Verkauf von Glasflaschen. Viele der Party-Besucher ließen sich dadurch aber offenbar nicht abschrecken. Vorwiegend junge Menschen hatten Bierflaschen und andere Flaschen aus Glas dabei.

Auch im Görli wird wieder gefeiert

An manchen Imbissen und sogenannten Spätis wurden auch Glasflaschen verkauft, obwohl der Bezirk das verboten hatte und die Spätis am Feiertag nicht öffnen durften. Gut klappten aber die Kontrollen am Görlitzer Park. Besucher mussten Flaschen aus Glas abgeben. Andere drehten aus diesem Grund aber ab und betraten den Park gar nicht erst.

Die Polizei war rings um das Schlesische Tor mit einem starken Aufgebot vertreten. Von dort wollte am Nachmittag eine kleine Demonstration nach Friedrichshain ziehen, wo am Abend die große Demonstration der linksradikalen Szene beginnen sollte.

Bereits am Mittag hatten sich Hunderte Demonstranten zu der Protestaktion „My Gruni“ gegen hohe Mieten im Villenviertel Grunewald getroffen. Die Stimmung war laut Polizei friedlich und ausgelassen. „Alles sehr entspannt“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage.

Von MAZonline/dpa