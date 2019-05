Spandau/Havelland

Ein mutmaßlicher Drogendealer ist von Spezial-Ermittlern der Polizeidirektion West in Berlin verhaftet worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, erfolgte die Festnahme bereits am 2. Mai.

Der 32-jährige Berliner steht im dringenden Tatverdacht, seit längerem und in erheblichem Umfang Drogen im Landkreis Havelland zu verkaufen.

Drogen waren schon portioniert

Wie die Potsdamer Staatsanwaltschaft gegenüber der MAZ bestätigte, erfolgte auf Beschluss des Amtsgerichtes Potsdam eine Durchsuchung des Tatverdächtigen, seines Fahrzeugs und seiner Wohnung im Stadtteil Spandau.

Dabei wurden rund 270 Gramm Kokain gefunden und beschlagnahmt. Die Drogen waren bereits händlertypisch zum Verkauf portioniert.

Geld und Telefone des Tatverdächtigen. Quelle: Polizei

„Der Beschuldigte hatte sie in einem Jutebeutel bei sich, als ihn die Polizei antraf“, so Polizeisprecher Heiko Schmidt. Das Kokain hat einen illegalen Marktwert von rund 19000 Euro.

Auch einen Wurfstern aus Metall fand die Polizei bei dem 32-Jährigen. Quelle: Polizei

Weiterhin beschlagnahmten die Polizisten in der Wohnung mehrere tausend Euro Bargeld und einen verbotenen, sogenannten Wurfstern aus Metall.

Haftbefehl erlassen

Das Amtsgericht Potsdam hat am 3. Mai einen Haftbefehl wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz erlassen. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt des Landes Brandenburg überführt. Die Ermittlungen dauern an.

Von Jens Wegener