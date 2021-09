Berlin

Geimpfte und genesene Menschen in Berlin können in der Corona-Pandemie mit weiteren Erleichterungen rechnen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschloss der Senat am Dienstag die Einführung eines 2G-Optionsmodells:

In etlichen Bereichen wie der Gastronomie oder bei Veranstaltungen können die Betreiber dann selbst entscheiden, ob sie den Zutritt zu Innenräumen nur Geimpften oder Genesenen (2G) oder auch Getesteten (3G) erlauben. Im Falle von 2G würden bisherige Corona-Einschränkungen wie Abstand oder Maske wegfallen.

Das Brandenburger Kabinett berät heute über die Einführung des 2G-Modells. Laut einem Entwurf für eine neue Corona-Schutzverordnung sollen Veranstalter und Betreiber den Zutritt auf Getestete und Geimpfte beschränken können.

Von RND/dpa