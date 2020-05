Die Stille vor dem Schluss: Ein Abschied vom Flughafen Tegel in Bildern

Potsdam

Die Türen zu Terminal A sind verriegelt. Die Flughafengesellschaft hat sie abgeschlossen, weil zu viele Flughafenfans durch die leeren Flure spaziert sind, obwohl dort drinnen keine Maschinen mehr abgefertigt werden.

Die Terminalvorfahrt, wo sich sonst Taxis, Busse und Privat-Pkw stauen, ist verwaist. In der Mitte des charakteristischen Sechsecks ragt traurig ein Metall-Skelett in die Höhe. Sonst eine begehrte Werbefläche für Autovermietungen und Airlines. Jetzt ein Sinnbild der Corona-Krise, wo in der Luftfahrt fast nichts mehr geht.

Zur Galerie Der Flughafen Tegel soll wegen der Corona-Krise vorübergehend geschlossen werden. Ob er jemals wieder aus dem Tiefschlaf erwacht, ist unklar. Schon jetzt herrscht an dem Airport eine gespenstische Ruhe.

Deswegen soll Tegel vom Netz, vorübergehend, wie es heißt. Vom 2. Juni an, weil der 1. Juni der Pfingstmontag ist, bis Ende Juli. Dann im August, aber nur wenn der Verkehr wieder zunimmt, könnte Tegel noch einmal für eine kurze Gnadenfrist bis zum 31. Oktober für die Passagiere und gewiss auch für die Nostalgiker da sein. Dann öffnet der BER und Tegel ist endgültig Geschichte.

Parallelen zwischen Flughafen Tegel und BER

Für 430 Millionen Mark war der Flughafen zwischen 1969 und 1974 auf einem ehemaligen Raketenschießplatz gebaut worden, nach Plänen des Architekturbüros Gerkan, Marg und Partner, die 40 Jahre später auch den BER entwarfen. Es ist nicht die einzige Parallele zwischen den beiden Flughäfen. Auch beim Bau von Tegel waren die Kosten explodiert, sie lagen am Ende um zwei Drittel höher als geplant, obwohl es keine Baupannen der Extraklasse wie beim BER gegeben hatte.

Zur Galerie Nach 46 Jahren steht der Flughafen Berlin Tegel vor dem Aus. Ein Kapitel deutscher Luftfahrtgeschichte endet. Ein Blick in die Historie.

Damals war Tempelhof noch der Flughafen der Wahl für viele Airlines. Der „Spiegel“ schrieb 1974 anlässlich der Fertigstellung des Flughafens von den Schwierigkeiten, Airlines wie die Pan Am davon zu überzeugen, ihre Geschäfte von Tempelhof nach Tegel zu verlagern. Sie zierte sich, weil Tegel als „fernab der City“ galt.

Heute ist es Schönefeld, das für viele Berliner zu weit draußen liegt. Auch die Lufthansa hatte sich anfangs gegen die Pläne von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup gestellt, den gesamten Luftverkehr während der Corona-Krise von Tegel nach Schönefeld zu verlagern.

Regierungsterminal in Schönefeld ist fertig – Telefonanlage fehlt

Vor allem aber sperrt sich der Bund als Anteilseigner. Das hat auch mit Bequemlichkeit zu tun. 20 Minuten bei der derzeit günstigen Verkehrslage braucht man von Berlin-Mitte nach Tegel. Nach Schönefeld sind es zehn Minuten mehr. Für Ministerialbeamte sind das Welten.

Der Bund bremst vor allem, weil die Regierungsmaschinen in Tegel stehen. Zwar steht das neue Regierungsterminal in Schönefeld seit zwei Jahren bezugsfertig bereit, aber es gibt bis heute keine Telefonanlage und keine Clubsessel für die wartenden Staatsgäste. Das soll jetzt eilig nachgeholt werden.

Deswegen könnte sich die vorübergehende Stilllegung Tegels noch um ein paar Wochen verschieben. Auf Mitte oder Ende Juni. Das ist am 20. Mai einmal mehr Gegenstand der Beratungen, wenn Brandenburg, Berlin und dem Bund zusammenkommen. Dann könnte die letzte Stunde für Tegel eingeläutet werden.

Von Torsten Gellner