Berlin

Bei der S-Bahn kommt es am Montagmorgen am Berliner Hauptbahnhof zu Verspätungen und Zugausfällen. Wegen Signalstörungen fahren die Linien S3, S5, S7 und S9 nicht fahrplanmäßig, wie es in einem Störungshinweis der S-Bahn heißt.

Regional- und Fernverkehr nicht betroffen

Die Linie S5 verkehrt demnach nur von Strausberg Nord/ Hoppegarten bis zur S-Bahn-Station Warschauer Straße. Die Linie S7 ist zwischen Ostbahnhof und Charlottenburg unterbrochen. Der Regional- und der Fernverkehr der Bahn sind nicht betroffen.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="de" dir="ltr">Update <a href="https://twitter.com/hashtag/S3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#S3</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/S5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#S5</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/S7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#S7</a>, <a href="https://twitter.com/hashtag/S9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#S9</a>: Aufgrund einer Signalstörung in <a href="https://twitter.com/hashtag/ Hauptbahnhof?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Hauptbahnhof</a> ist der Zugverkehr zwischen <a href="https://twitter.com/hashtag/Ostbahnhof?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ostbahnhof</a> und <a href="https://twitter.com/hashtag/ Charlottenburg?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Charlottenburg</a> unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist angefordert. Bitte nutzen Sie zwischen Ostbahnhof und <a href="https://twitter.com/hashtag/Zoologischer_Garten?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Zoologischer_Garten</a> die RE1, RE2, RE7, RB14.</p>— S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) <a href="https://twitter.com/SBahnBerlin/status/1170932333345738752?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Von RND/dpa