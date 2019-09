Autobrände in Steglitz und und Märkischem Viertel: Feuerwehr machtlos

Berlin

In Berlin haben mehrere Autos in Steglitz sowie im Märkischen Viertel gebrannt. Am Morgen ging ein Auto in der Steglitzer Schildhornstraße/ Paulsenstraße in Flammen auf, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ein Ausbrennen des Wagens konnte nicht verhindert werden.

Im Märkischen Viertel musste die Feuerwehr bereits in der Nacht zu Mittwoch zwei brennende Fahrzeuge löschen. Anwohner bemerkten zunächst Flammen an einem geparkten Auto auf dem Wilhelmsruher Damm, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff dann auf den zweiten davor stehenden Wagen über. Beide Autos wurden durch den Brand fast vollständig zerstört. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Verletzt wurde niemand.

Immer wieder brennen in der Hauptstadt nachts Fahrzeuge - zuletzt Anfang der Woche in Hellersdorf.

Von RND/dpa/bb