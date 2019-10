Berlin

Im Fall des toten Säuglings in Lichtenrade sind die Hintergründe und viele Details weiter unklar. Bei dem am Montagmorgen gefundenen toten Kind handle es sich um ein Mädchen, die Leiche habe bereits ein paar Tage an der Fundstelle gelegen, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstag.

Todesursache noch unklar

Die Leiche ist den Angaben zufolge mittlerweile obduziert, die Todesursache aber noch unklar. Die Mutter sei noch nicht ermittelt, sagte der Sprecher weiter. „Es gibt noch keine heiße Spur, die Ermittlungen laufen.“

Noch keine Angaben zum Alter des Mädchens

Ein Spaziergänger hatte das tote Kind tags zuvor am Ufer des Dorfteiches in Lichtenrade gefunden und die Polizei alarmiert. Weitere Details, etwa das Alter des toten Mädchens, konnte der Sprecher nicht nennen.

