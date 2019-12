Berlin

Autofahrer müssen sich auf der Autobahn 114 in Berlin-Pankow in den kommenden zwei Wochen auf Einschränkungen einstellen. Ab Donnerstag werden die komplette Autobahnanschlussstelle Schönerlinder Straße und ein Teilstück der Bundesstraße 109 gesperrt. Die Sperrung gilt seit 9 Uhr und endet voraussichtlich am 20. Dezember, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Umleitungsstrecken sind eingerichtet und ausgeschildert.

Hintergrund ist die Erneuerung des Straßenabschnitts zwischen der südlichen und nördlichen Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Schönerlinder Straße. „Es handelt sich um den Bau von Fuß- und Radwegen in dem Bereich über der A 114“, hieß es. Seit Ende 2017 wird die B 109 zwischen der Straße zur Schönerlinder Straße und der Landesgrenze zu Brandenburg erneuert.

Die Schönerlinder Straße verläuft an der Landesgrenze zu Brandenburg. Quelle: Google Maps

Von MAZonline/dpa