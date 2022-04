Berlin

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will Unterstützungsbekundungen für den Angriffskrieg gegen die Ukraine bei pro-russischen Demonstrationen unterbinden. Die SPD-Politikerin betonte im ZDF-„Morgenmagazin“ aber zugleich: „Diese Demonstration an sich, das Zeigen der russischen Fahne, ist nicht verboten und wir können es deshalb nicht verbieten Das fällt unter die Versammlungsfreiheit. Wir verfolgen das, was strafrechtlich relevant ist.“

Damit wies Giffey die Kritik des ukrainische Botschafters Andrij Melnyk zurück, ohne diesen namentlich zu erwähnen. Melnyk hatte die Regierende Bürgermeisterin die Berliner Polizei in einem emotionalen Tweet direkt angesprochen, weil die Demo nicht verboten worden war: „Um Himmels willen, wie konnten SIE diese (sic!) Auto-Corso der Schande mitten in Berlin zulassen? Und zwar am Tag, als die russischen Massaker an ukrainischen Zivilitsten in Butscha ans Licht kamen?“

Auch Innenpolitiker aus Bund und Ländern reagierten empört auf öffentliche Sympathiebekundungen für den russischen Angriff auf die Ukraine und für Präsident Wladimir Putin. „Angesichts der Gräueltaten und der Bilder der vergangenen Tage kann ich persönlich nicht begreifen, wie man für einen Kriegsverbrecher Partei ergreifen kann“, sagte der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) der „Rheinischen Post“ (Dienstag). Anders als manch andere Staaten zeichne sich Deutschland aber dadurch aus, „dass friedlicher Protest durch die Polizei nicht niedergeknüppelt, sondern geschützt wird“, betonte Reul.

Innenminister regt Hupverbot an – oder Teilnehmerbegrenzung

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „So ein Autokorso ist unerträglich und sollte so nicht mehr stattfinden.“ Mit Verboten wäre er aber vorsichtig, man könne für eine solche Versammlung aber Auflagen verhängen, etwa ein Hupverbot oder eine Begrenzung der Teilnehmer, sagte Maier.

Lesen Sie auch Kommentar: Twitter-Reaktion des ukrainischen Botschafters ist nur peinlich

Der FDP-Innenexperte Stephan Thomae und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) verwiesen darauf, dass eine öffentliche Billigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine Straftat darstelle. „Daher sollte in jedem Fall die Möglichkeit einer Strafverfolgung geprüft werden“, sagte Thomae der „Rheinischen Post“. Buschmann sagte dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag), Paragraf 140 des Strafgesetzbuches sehe Geldstrafen und Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren vor.

Der Korso war nach Angaben der Polizei von Sonntag als Veranstaltung mit dem Titel „Keine Propaganda in der Schule - Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung“ angemeldet. Er startete am frühen Sonntagnachmittag am S-Bahnhof Ahrensfelde an der Stadtgrenze im nordöstlichen Berlin und bewegte sich Richtung Westen bis zum Olympischen Platz im Stadtteil Charlottenburg.

An zahlreichen Autos waren Fahnen in den russischen Nationalfarben Weiß-Blau-Rot zu sehen. Anmelder war nach Angaben der Polizei eine Einzelperson. Zwischenfälle gab es demnach nicht.

Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Gebiet rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew hatten am Sonntag Fotos von getöteten Menschen in der zurückeroberten Stadt Butscha für Entsetzen gesorgt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von „Völkermord“.

Bundesregierung appelliert an Russen in Deutschland

Unterdessen hat die Bundesregierung in Deutschland lebende Menschen mit russischen Wurzeln aufgefordert, sich vernünftig über den Krieg in der Ukraine zu informieren, wohl auch im Hinblick auf den Autokorso vom Sonntag.

„Die Bundesregierung bittet die russischsprachigen Menschen in Deutschland, sich umfassend in den verschiedenen nationalen und internationalen Medien zu informieren“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. „Niemand sollte der Desinformationskampagne der russischen Staatsmedien mit ihren zynischen und verharmlosenden Darstellungen Glauben schenken.“

Von MAZonline/tk