In Berlin-Buckow ist in der Silvesternacht ein Supermarkt niedergebrannt. Die rund 800 Quadratmeter große Fläche des Gebäudes sei vollständig in Flammen aufgegangen, das Dach eingestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher. In einem Teil des Marktes schienen Feuerwerkskörper gelagert worden zu sein, die nun explodierten und durch die Gegend flögen. Derzeit sei es nur möglich, die Flammen von außen zu löschen.

Zur Galerie Zu einem Großeinsatz musste die Berliner Feuerwehr in der Silvesternacht ausrücken. Ein Supermarkt stand im Stadtteil Buckow in Flammen.

Zusätzlich mussten mehrere Druckgasbehälter aus einem angeschlossenen Geschäft in Sicherheit gebracht werden. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr, hieß es. Verletzt wurde bislang niemand. Die Feuerwehr war mit rund 100 Kräften im Einsatz. Näheres war zunächst nicht bekannt.

