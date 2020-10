Berlin

Easyjet hat sich mit der Personalvertretung der Piloten und Kabinenmitarbeiter auf Einzelheiten des Personalabbaus am Standort Berlin geeinigt. Demnach wird die Flotte ab Dezember von 34 auf 18 Maschinen reduziert. 418 der etwa 1500 Mitarbeiter in Berlin werden nach Angaben des Unternehmens vom Mittwochabend ihren Job verlieren. In ersten Planungen des britischen Billigfliegers hatten noch 738 Jobs zur Disposition gestanden.

Die Differenz – 320 Mitarbeiter – sollen nun über Kurzarbeitprogramme mindestens bis zum 30. Juni 2021 im Unternehmen bleiben. Danach werde neu entschieden, „abhängig von der Marktsituation im kommenden Sommer.“ Easyjet ist derzeit die größte Fluggesellschaft in Berlin.

Von MAZonline