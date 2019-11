Berlin

Am Flughafen Berlin-Schönefeld ist der Flugbetrieb am Freitagmittag kurzzeitig eingestellt worden. Wie der Berlin Airport Service am Freitag via Twitter mitteilte, war eine Weltkriegsbombe am Flughafen entdeckt worden.

Die Bundespolizei teilte mit, dass die Bombe bei Bauarbeiten in der Nähe des Gebäudeteils H21 gefunden wurde – in der Nähe des Taxiways, auf dem die Flugzeuge zur Startbahn rollen.

Die Bombe sei bei Bauarbeiten an einem Rollweg entdeckt worden, sagte ein Flughafensprecher. „Die Entschärfer sind vor Ort und verschaffen sich zunächst einen Überblick.

Entwarnung gab es aber bereits kurze Zeit später. „Der Flugbetrieb kann sicher stattfinden und ist vorerst wieder aufgenommen“, teilte der Flughafen gut eine Stunde nach der ersten Meldung mit.

Von RND/sag/dpa