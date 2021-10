Berlin

In Berlin macht sich der Waschbär breit. Der Bestand werde mittlerweile auf mehrere hundert Tiere geschätzt, berichtet Derk Ehlert, Referent der Berliner Umweltverwaltung. Sie fänden den Alexanderplatz oder den Breitscheidplatz attraktiver als einen Wald. Die wachsende Population führt auch zu mehr Anrufen beim Wildtiertelefon. Im Schnitt haben 50 Bürger im Monat Fragen zu Waschbären, berichtet Ehlert. „Die Bestände wurden lange unterschätzt, weil man Waschbären kaum sah.“

Vor allem innerhalb der vergangenen zehn Jahre vermehrten sich die Tiere so stark, dass ihre Population nun langsam auffalle, ergänzt Ehlert. „Ich kenne keinen Platz in Berlin, an dem es sie nicht gibt.“ Im Moment häuften sich Anfragen zu Waschbären. Denn im Herbst fressen sie sich ein Polster für ihre Winterruhe an - und langen dafür auch gern in Gärten zu.

Von MAZonline