Berlin

Metalldiebe haben sich am Bau-Ensemble der Siegessäule in Berlin-Tiergarten vergriffen. Von den Dächern der Zugangshäuser wurden Kupferplatten gestohlen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Diebstahl fiel demnach am Freitagmorgen auf, als Handwerker dort im Auftrag des Bezirksamtes wegen fehlender Dachrinnen vorbeischauen sollten.

Diebstahl an der Berliner Siegessäule: Hoher Sachschaden

Der Sachschaden werde auf mehrere 100.000 Euro geschätzt, sagte eine Polizeisprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Samstag in Berlin. Der genaue Zeitpunkt und Ablauf der Tat war zunächst unklar. Die Polizei ermittle wegen schweren Diebstahls gegen unbekannt. Derzeit würden weiter Zeugen gesucht, sagte die Polizeisprecherin gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa).

Lesen Sie auch:

Die fast 70 Meter hohe Siegessäule wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet und gehört zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Berlin. In der NS-Zeit wurde sie Ende der 30er Jahre von ihrem ursprünglichen Standort am Reichstag an ihren heutigen Standort auf dem Großen Stern versetzt, der knapp zwei Kilometer vom Brandenburger Tor entfernt ist.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Denkmal wird von einer rund acht Meter hohen Statue der römischen Siegesgöttin Viktoria gekrönt.Der Zugang zur Siegessäule mit ihrer Aussichtsplattform in rund 50 Metern Höhe ist durch vier neoklassizistische Torhäuser möglich. Von dort führen Fußgängertunnel unter dem Großen Stern mit seiner mehrspurigen Fahrbahn hindurch zu dem Denkmal.

Von MAZonline/dpa