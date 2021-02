Berlin

Wegen einer Bombenentschärfung sind 1350 Menschen im Berliner Ortsteil Lübars am Donnerstag in Sicherheit gebracht worden, wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet. Das Bezirksamt Reinickendorf am Morgen teilte mit, es gehe von der im Zabel-Krüger-Damm gefunden Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg jedoch keine Gefahr aus.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Evakuierung zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr mussten wegen der Corona-Maßnahmen aufwendige Vorbereitungen getroffen werden, hieß es. Anwohner, die nicht bei ihren Familien oder Freunden unterkommen können, sollten in zwei Schulen untergebracht werden. Dort bekomme jeder Haushalt ein eigenes Zimmer, um den notwendigen Abstand wahren zu können.

Anzeige

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, wurde am Vormittag mithilfe eines Polizeihubschraubers festgestellt, dass der Sicherheitsradius menschenleer sei. 1350 Personen sind evakuiert worden.

Von MAZonline, dpa