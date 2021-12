Berlin

Am 6. Julie 2020 soll ein Mann in der Berliner U-Bahn einen 55-Jährigen geschlagen und getreten haben – jetzt sucht die Polizei mithilfe von Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Der 55-jährige Mann soll laut Polizei den mutmaßlichen Angreifer auf seine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung hingewiesen haben. Als der 55-Jährige am U-Bahnhof Bundesplatz aussteigen wollte, habe der Verdächtige den Mann angegriffen. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

Der Mann griff den 55-Jährigen an und trat ihn. Quelle: Polizei Berlin

Tatverdächtiger war mit dunkelhaariger Frau unterwegs

Mithilfe der Fotos sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zum Gesuchten oder seinem Aufenthaltsort. Am Tag des Angriffs soll der Verdächtige mit einer jungen, dunkelhaarigen Frau unterwegs gewesen sein.

Die Polizei sucht nach diesem Verdächtigen. Quelle: Polizei Berlin

Hinweise nimmt das Abschnittskommissariat des Polizeiabschnitts 26 in der Direktion 2 (West) in der Rudolstädter Straße 81, 10557 Berlin-Wilmersdorf, unter der Telefonnummer (030) 4664-226610 oder (030) 4664-226618 (Bürodienstzeiten) sowie (030) 4664-226700 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail, die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

