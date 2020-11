Berlin

Die Berliner Polizei ermittelt wegen eines anti-französischen Vorfalls in Neukölln, der im Internet für Debatten sorgte. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Mann mit einer Maske des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an einem Strick von einem weiteren Mann in traditioneller arabischer Kleidung über die Sonnenallee gezogen und gedemütigt wird.

Die Polizei teilte am Montag über Twitter mit, sie habe am Samstagabend einen Youtuber am Alexanderplatz überprüft. „Er soll mit einem Kaftan bekleidet seinen Bekannten in Perücke & Macron-Maske an einem Seil durch Neukölln geführt, beleidigt & angedeutet haben, ihn zu schlagen.“

Das Landeskriminalamt ( LKA) ermittelt zu dem Fall. Es werde geprüft, ob es sich bei der Aktion um eine Straftat handeln könnte, hieß es. Der „ Tagesspiegel“ hatte am Wochenende berichtet. Dort war von einem arabischstämmigen Youtuber, der Deutsch spricht, die Rede sowie von „Allahu Akbar“-Rufen in einem weiteren Video.

In Neukölln war für den Montagnachmittag ein kurzes Gedenken an die Opfer islamistischer Anschläge in Frankreich und in Dresden geplant. Vor dem Rathaus sollten Rosen niedergelegt werden. Dazu lud Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel ( SPD) ein. Dabei gehe es um ein gemeinsames Bekenntnis Neuköllns gegen Hass und Gewalt, hieß es. Teilnehmen sollen neben Politikern auch Vertreter christlicher Kirchen und einer muslimischer Religionsgemeinschaft.

Macron hatte nach der Enthauptung des Lehrers Samuel Paty durch einen Islamisten in Frankreich die Meinungsfreiheit und die Veröffentlichung auch religionskritischer Karikaturen verteidigt. Bei einer Gedenkfeier sagte er, Frankreich werde nicht „auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten, auch wenn andere sich davon zurückziehen“. Der Lehrer hatte im Unterricht Mohammed-Karikaturen als Beispiel für Meinungsfreiheit gezeigt. Macrons Äußerungen führten weltweit zu Protesten von Muslimen.

