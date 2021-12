Eine Demonstration unter dem Motto „Unspaltbar - Nein zum Impfzwang“, die am Samstag in Berlin angemeldet war, ist von der Polizei verboten worden. Die Organisatoren haben die Veranstaltung im Netz weiterhin beworben. Mehrere Gegendemonstrationen wurden angekündigt.

