Dieter Laser ist mit 78 Jahren am 29. Februar in Berlin verstorben. Der Schauspieler stand unter anderem mit Hollywood-Stars wie Burt Lancaster, John Malkovich und Glenn Close vor der Kamera.

ARCHIV - 10.06.2010, Berlin: Der Schauspieler Dieter Laser in der Rolle des Orsino während einer Probe zum Theaterstück "Was ihr wollt" auf der Bühne des Renaissance-Theaters in Berlin. Der Schauspieler verstarb am 29. Februar 2020. Quelle: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp