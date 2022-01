Berlin: Sturmtief „Nadia“ sorgt für Ausnahmezustand der Feuerwehr

Berlin

 Das Sturmtief „Nadia“ hat in Berlin am Sonntag für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Von Samstagabend (20.00 Uhr) bis Sonntagmorgen (7.00 Uhr) kamen rund 250 Einsätze zusammen, wie die Berliner Feuerwehr per Twitter mitteilte. Um kurz nach 8.00 Uhr rief die Feuerwehr am Sonntagmorgen dann den Ausnahmezustand aus.

Schäden nach Priorität abgearbeitet

Die Feuerwehr bat die Berliner per Twitter, nicht das Haus zu verlassen, Abflüsse von Balkonen und Terrassen frei zu halten, Sonnenschirme und Markisen zu schließen. Kleinere Wasserschäden sollten die Bürger selbst zu regeln, um die Rettungskräfte für größere Einsätze freizuhalten. Brände und Notfälle konnten weiter über Notruf 112 gemeldet werden. Regen- und Sturmschäden wurden nach Priorität abgearbeitet. Probleme bereiteten demnach überwiegend umgestürzte Bäume auf Gehwegen und Fahrbahnen sowie die Sicherung loser Bauteile.

Bei der Berliner S-Bahn kam es zu zahlreichen wetterbedingten Störungen und Verspätungen auf fast allen Linien. Eine S-Bahn krachte bereits am späten Samstagabend zwischen Pichelsberg und Spandau gegen einen umgestürzten Baum. Niemand sei verletzt worden, sagte eine Bahnsprecherin. Wegen der Bergung blieb der Streckenabschnitt bis zum Sonntagmorgen gesperrt. Als Ersatz fuhren Busse. Im öffentlichen Nahverkehr der BVG kamen nach einer Mitteilung von Sonntag keine Menschen zu Schaden. Die Leitstellen sprachen von einem „jahreszeittypischen Verlauf“.

Busse und Straßenbahnen fielen zeitweise aus oder mussten umgeleitet werden. Auch hier gab es Probleme mit umgestürzten Bäumen sowie herabfallenden Ästen, Dachziegeln und gestörten Oberleitungen. 18 Buslinien waren demnach am Sonntagmorgen von Sturmschäden betroffen. Manche Haltestellen konnten nicht angefahren werden, einige Wartehäuschen waren beschädigt. Die U-Bahn blieb von Sturmschäden verschont. Vorsorglich fuhren mehreren Linien nur mit Tempo 40.

Wetterdienst erwartet Abflachen für Sonntagabend

Die Fährlinie Grünau - Wendenschloss stellte am Sonntagmorgen ihren Betrieb ein. Die Pfaueninsel in der Havel bei Wannsee blieb ebenfalls unerreichbar. Der Berliner Zoo und der Tierpark blieben am Sonntag bis 13 Uhr geschlossen. „Wir hatten schon am Samstagabend speziell die Fluchttiere in ihre Ställe gebracht, damit diese sich nicht wegen des Sturms erschrecken“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Größere Unwetterschäden habe es nicht gegeben. „Wir hatten hauptsächlich mit Astbruch zu kämpfen.“

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete für den Sonntagabend ein deutliches Abflachen des Sturms. In der Nacht zum Montag soll demnach ein Zwischenhoch für Beruhigung sorgen. Sturmtief „Nadia“ war zwischen Samstag und Sonntag mit gefährlichen Böen über große Teile von Nord- und Ostdeutschland hinweggefegt und hatte mehrere schwere Unglücke verursacht. Im brandenburgischen Beelitz etwa kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte.

