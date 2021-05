Berlin

Eine Woche nach den Protesten zum 1. Mai sind in Berlin erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Ein Bündnis rief am Samstag unter dem Motto „Ihr seid keine Sicherheit“ zu einer Demonstration auf, die Veranstalter werfen der Polizei unter anderem Rassismus vor. Die Organisatoren sprachen am Nachmittag von rund 8000 Teilnehmenden, die Polizei von geschätzt rund 5000 Teilnehmenden.

Corona-Maßnahmen weitestgehend eingehalten

Die Menschen versammelten sich mit Transparenten, Fahnen und Lautsprecherwagen am Platz der Luftbrücke, wo auch das Polizeipräsidium sitzt. Die Demonstranten zogen von dort unter anderem durch die Sonnenallee, wo es vor einer Woche zu Gewaltausbrüchen gekommen war, zum Spreewaldplatz in Kreuzberg.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit rund 1300 Polizisten bei der Demonstration und einem Fahrradkorso im Einsatz, wie sie auf Twitter mitteilte. Die Hygiene- und Abstandsregeln würden „bis auf wenige Ausnahmen“ eingehalten. Entlang der Strecke waren etwa vor einem Kaufhaus am Hermannplatz Gitter aufgestellt.

Gegen Rassismus in der Polizei

Die Veranstalter forderten im Aufruf zur Demonstration eine „konsequente Aufklärung“ von „rassistischen Vorfällen“ in den Reihen der Polizei sowie die „Entnazifizierung der mit rechtsradikalen Netzwerken und Ideologien durchsetzten Sicherheitsbehörden“. Aufrufe zur Unterstützung kursierten auch auf linksradikalen Internetseiten.

Die Plakate, die zu sehen waren, richteten sich beispielsweise „gegen Repression und rechten Terror“ und gegen „Rassismus und Nazis in den Sicherheitsbehörden“. An der Demonstration beteiligten sich viele junge Menschen. Unter den Teilnehmenden waren auch linke, linksradikale und kurdische Gruppen. Am Rande der Strecke wurden Feuerwerksraketen von einem Hausdach in den Himmel geschossen.

Friedlicher Verlauf trotz Zwischenfall

Polizei und Veranstalter sprachen zunächst grundsätzlich von einem friedlichen Verlauf. Zu einem Zwischenfall kam es bei einer Festnahme am Rande des Protestzugs. Polizisten brachten einen Mann in ein Gebäude an der Hasenheide an der Strecke der Demonstration. Daraufhin versammelten sich andere Demonstranten lautstark vor dem Haus und den draußen stehenden Polizisten. Nach einiger Zeit kam der festgenommene Mann wieder heraus und die Demonstration zog weiter.

Die Polizei schrieb auf Twitter, an der Hasenheide sei eine Baustelle beschmiert worden. Einsatzkräfte hätten einen Demonstrationsteilnehmer deswegen kurzzeitig festgenommen. Zudem twitterte die Polizei, mittags seien mehrere Schriftzüge „mit Demobezug“ an Hauswänden festgestellt und Strafverfahren wegen Sachbeschädigungen eingeleitet worden.

Von RND/dpa