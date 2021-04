Die Geschäfte in Berlin dürfen öffnen, Kunden müssen einen tagesaktuellen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Doch Kosten und Ertrag stehen noch in keinem Verhältnis. Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, spricht von einer Auslastung „zwischen zwei und zehn Prozent“.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird in Berlin ein negativer Corona-Test zum Einkaufen in Geschäften, für Besuche im Friseur- oder Kosmetiksalon, in Museen und Galerien benötigt. Quelle: Fabian Sommer