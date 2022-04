Berlin

Ab Freitag, 8. April (22 Uhr) bis Montag, 25. April (1.30 Uhr) fahren keine S-Bahnen zwischen den Haltestellen Treptower Park und Tempelhof. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten auf dem südöstlichen Berliner S-Bahn-Ring. Gebaut werden eine neue Fernbahnbrücke über die Niemetzstraße, außerdem eine Lärmschutzwand. Im Bereich der Autobahnbaustelle der A100 werden die Gleise zurückverschwenkt, westlich vom Bahnhof Neukölln vier Weichen erneuert. In Treptower Park finden Stützmauerarbeiten statt.

Auf der Strecke der Ringbahn (S41/42) gibt es einen Bus-Ersatzverkehr, der zusätzlich auch die Haltestellen Plänterwald (S8 und S9) und Köllnische Heide (S45/46/47) ansteuert.

Seit 4. April nur Busse zwischen Blankenfelde und Steglitz

Bereits seit Montagmorgen (4. April) ist der Zugverkehr auf der Linie S2 zwischen Blankenfelde (Teltow-Fläming) und Priesterweg (Berlin-Steglitz) bis zum 9. Mai eingestellt. Grund sind die Bauarbeiten für die Dresdner Bahn.

Es gibt drei Routen für den Schienenersatzverkehr: S2X fährt via U-Bahnhof Alt-Mariendorf, S2A via Mahlow, Lichtenrade, Marienfelde und Attilastraße, S2B verbindet Lichtenrade mit Lankwitz. In der Nacht vom 19. auf den 20. April wird die Sperrung bis Anhalter Bahnhof erweitert. Dann fahren auch zwischen Teltow (Potsdam-Mittelmark) und Anhalter Bahnhof nur Ersatzbusse.

