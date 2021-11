Berlin

Unter besonderen Corona-Bedingungen eröffnen am Montag mehrere große Weihnachtsmärkte in Berlin. Für Besucher und Besucherinnen gilt entweder Maskenpflicht, etwa bei den Weihnachtsmärkten vor dem Roten Rathaus (17 Uhr)) und an der Gedächtniskirche (Breitscheidplatz). Hier wird der erste Glühwein schon um 11 Uhr ausgeschenkt.

Anderswo gilt die 2G-Regel, die Besucher müssen also geimpft oder genesen sein, zum Beispiel auf dem Gendarmenmarkt und in der Zitadelle Spandau. Dort wird an den Zugängen der Impf- oder Genesenennachweis kontrolliert.

Kein Glühwein vor dem Charlottenburger Schloss

Einige Weihnachtsmärkte wurden abgesagt, darunter die beliebten Märkte vor dem Schloss Charlottenburg und in Rixdorf (Neukölln). Die anderen Veranstalter hoffen, dass die Corona-Regeln nicht noch weiter verschärft werden. Im vergangenen Jahr waren alle Weihnachtsmärkte wegen der Corona-Pandemie kurzfristig ausgefallen.

Auch in Potsdam und in anderen Städten in Brandenburg beginnen an diesem Montag die Weihnachtsmärkte mit strengen Corona-Auflagen. In anderen Bundesländern (Sachsen, Bayern) wurde der Budenzauber komplett abgesagt.

