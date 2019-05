Berlin

Die Berliner CDU will mit einem neuen Vorsitzenden wieder zurück in die Erfolgsspur: Bei einem Parteitag am Samstag wurde der Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner mit 76,9 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Für den 46-Jährigen votierten 230 Delegierte, gegen ihn 64 bei 5 Enthaltungen. Wegner hatte Mitte März überraschend seine Kandidatur angekündigt und damit einen Machtkampf mit der bisherigen Parteichefin Monika Grütters ausgelöst.

Grütters verzichtete auf Kampfkandidatur

Wenig später hatte die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt erklärt, dass sie nach zweieinhalb Jahren im Amt auf eine Kampfkandidatur verzichte, um der Partei eine Zerreißprobe kurz vor der Europawahl am 26. Mai zu ersparen. Hauptkritikpunkt an der 57-Jährigen innerhalb der CDU war, dass sie als Mitglied der Bundesregierung nur selten landespolitische Akzente setzte und an der Basis wenig präsent war.

Wegner will CDU zur stärksten Kraft machen

Die CDU ist die größte Oppositionspartei im rot-rot-grün regierten Berlin und lag in Umfragen zuletzt ohne Machtoption bei 17 bis 19 Prozent. Wegner gab das Ziel aus, bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 stärkste Partei zu werden, um dann wieder Regierungsverantwortung übernehmen zu können.

Attacken gegen den Regierenden Bürgermeister

„Mit Selbstbewusstsein, Mut und Zuversicht werden wir richtig stark werden in Berlin“, sagte er. Ziel müsse sein, den rot-rot-grünen Senat aus dem Roten Rathaus zu vertreiben. Der versage auf ganzer Linie, ob nun beim Wohnungsbau, der Schul- und der Verkehrspolitik oder der Inneren Sicherheit. Regierungschef Michael Müller ( SPD) agiere „verkniffen, verdruckst und verbraucht“. „Rot-Rot-Grün soll sich warm anziehen, ab heute wird es unbequemer“, unterstrich Wegner.

Stefan Evers bleibt Generalsekretär

Der bisherige Parteivize gilt als gut vernetzt und sitzt seit 2005 im Bundestag. Dort ist er Sprecher der CDU/CSU-Fraktion für Bauen und Wohnen. Von 2011 bis 2016 war er Generalsekretär der Berliner CDU, ehe er das Amt auf Wunsch von Grütters aufgab. Sein damaliger Nachfolger Stefan Evers bleibt unter Wegner Generalsekretär. Der 39-Jährige wurde auf dem Parteitag mit 77,3 Prozent gewählt. Im neuen Landesvorstand, dem auch Grütters als Beisitzerin angehört, sind etliche neue Gesichter.

Grütters verteidigte in ihrer Abschiedsrede ihre Entscheidung, sich angesichts der Gegenkandidatur Wegners nicht wieder um das Amt zu bewerben. Ihr sei schnell klar geworden: „Ein Machtkampf beschädigt vor allem unsere Berliner CDU“, so Grütters. Aber der Abschied falle ihr nicht leicht. Es sei ihr eine „große Freude und Ehre“ gewesen, die Landes-CDU seit Dezember 2016 zu führen. Damals hatte sie den Parteivorsitz nach einem desaströsen Ergebnis für die Union von nur 17,6 Prozent bei der Abgeordnetenhauswahl übernommen.

Von MAZonline/dpa