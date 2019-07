Berlin

Der Brand auf dem Gelände eines Asia-Einkaufszentrums in Berlin-Lichtenberg ist unter Kontrolle. Wie ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagabend sagte, habe man ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern können. Die Löscharbeiten am Dong-Xuan-Center dauerten jedoch noch mehrere Stunden an. Am Abend waren etwa 70 Feuerwehrleute im Einsatz - zwischenzeitlich waren es 200 gewesen. Die Fläche des Brandes erstreckte sich weiterhin über rund 5000 Quadratmeter.

Zur Galerie Im Don-Xuan-Center kam es am Donnerstag zu einem Großbrand. Laut der Berliner Feuerwehr ist der Brand nun unter Kontrolle.

Erinnerung an 2016

Erst 2016 hatte auf dem Areal des Dong-Xuan-Centers ein Feuer vergleichbaren Ausmaßes gewütet und einen Millionenschaden angerichtet. Das Gelände ist ein weit über Berlin hinaus bekanntes Einkaufszentrum mit mehreren Markt- und Lagerhallen. Vor allem Händler vietnamesischer Herkunft verkaufen auf dem früheren Industriegelände asiatische Produkte. Zudem gibt es dort Restaurants, Friseurläden und Nagelstudios.

Von RND/dpa