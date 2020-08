„Bummi“-Erfinderin Ursula Böhnke-Kuckhoff ist tot

Berühmt wurde die Kinderbuchautorin Ursula-Böhnke-Kuckhoff vor allem durch den gelben Bären „Bummi“, der in der DDR viele junge Fans hatte. Jetzt ist die gebürtigere Berlinerin im Alter von 93 Jahren verstorben

Die Bummi-Schöpferin Ursula Böhnke-Kuckhoff hält in ihrer Wohnung in Glienicke im Norden von Berlin einen alten Sammelband und ein Exemplar des "Bummi" in den Händen. Quelle: Bernd Settnik