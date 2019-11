DDR-Comic: Wie der Marienkäfer ins „Mosaik“ kam

Berlin

Was von der DDR übrigblieb: das „ Mosaik“ zum Beispiel, das die drei koboldähnlichen Wesen – auch Abrafaxe genannt – namens Abrax, Brabax und Califax auf abenteuerliche Reisen durch Raum und Zeit schickt. Damals Kult und nur mit Glück oder unter dem Ladentisch zu haben, ist es heute das erfolgreichste deutsche Comic-Magazin. Der in Hennigsdorf ( Oberhavel) aufgewachsene Thomas Schiewer ist Figurenzeichner beim „ Mosaik“. Er ist es auch, der in jedes Heft einen winzigen Marienkäfer schmuggelt.

Dass er jemals die kleinen Helden seiner Kindheit selbst zu Papier bringen würde, das war für Schiewer im Jahr 1989 noch ein undenkbarer Gedanke. Doch dann kam die Wende – und mit ihr neue Möglichkeiten.

Die Abrafaxe, Helden aus den Mosaik-Heften. Quelle: Mosaik

Sein Ziel war ein Studium an der Kunsthochschule

1989 war für den damals 22-Jährigen ein anstrengendes Jahr. „Volles Programm“ habe er gehabt: Tagsüber arbeitete der gelernte Facharbeiter für Keramiktechnik als Kachelgießer bei der VVB (Vereinigung Volkseigener Betriebe) Glas-Keramik im Werk Kachelfabrik Veltak in Velten, einer der größten Ofenkachelfabriken Europas – ein Knochenjob, von dem er wusste, dass er ihn nicht lange machen wollte.

Zum „ Mosaik“-Lesen war immer Zeit – wenn man es denn im Laden ergattern konnte; ein Abo war damals so wahrscheinlich wie ein Fünfer im Lotto (in der DDR „5 aus 35“). Dreimal die Woche ging es nach der Arbeit nach Oranienburg. Dort holte Thomas Schiewer in der Abendschule sein Abitur nach. Das Ziel: ein Studium an der Kunsthochschule Weißensee.

Im alten „Saporosch“ ging es nach West-Berlin

Diesem Traum kam der Kachelgießer kurz vor dem Fall der Mauer sehr nah. Das Abitur war geschafft, die Bewerbungsmappe umfangreich. Denn in dem Künstler Kurt Remek, dessen Zeichenzirkel am Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf er seit der 4. Klasse besuchte, hatte er seinen Mentor, seinen Förderer gefunden. „Gezeichnet habe ich schon immer gern, vor allem Karikaturen.

Aber bei Kurt Remek habe ich alles gelernt – Proportionen, Linolschnitt, Druckgrafik, Landschaften, Stillleben. Bald schon durfte ich bei besonderen Sachen, zum Beispiel Aktmalerei, mit in den Erwachsenenkurs“, so Schiewer. Genutzt hat es zunächst nichts. „Die haben meine Arbeiten einfach vom Tisch gewischt“, erinnert sich Schiewer an das Bewerbungsgespräch in Weißensee. Comics seien in der DDR eben nicht so angesagt gewesen.

Wenige Tage später fiel die Mauer. Davon hat die gesamte Familie zunächst überhaupt nichts mitbekommen, sondern saß an jenem 9. November gemütlich bei der Oma in Falkenthal und feierte deren 72. Geburtstag. Am 10. November aber gab es kein Halten. Im alten „Saporosch“, einem aus der Sowjetunion importierten Auto, fuhren Thomas Schiewer, seine Schwester, sein Schwager und eine Cousine ins nahegelegene West-Berlin.

Erfolgreich seit 1955 Das „ Mosaik“ erscheint im Berliner Verlag Mosaik Steinchen für Steinchen und trägt seit April 2013 das Prädikat „Empfohlen von der Stiftung Lesen“. Es steht als längster Fortsetzungs-Comic im Guinness-Buch der Rekorde. Es erscheint seit 1955. Seit 1976 sind die Abrafaxe die Hauptfiguren: der blonde Abrax ist ein Draufgänger, der rothaarige Brabax ist der Kluge und Überlegte, Califax ist der Genießer, vor allem, was das Essen anbelangt. Die Erfinder der Abrafaxe sind Lothar Dräger und Lona Rietschel. In jedem Heft steckt die Monatsarbeit von rund 20 Mitarbeitern. Die Zeichnungen werden beim „ Mosaik“ noch immer in Handarbeit aufs Papier gebracht, erst die Koloristen benutzen den Computer. 1989 betrug die Auflage eine Million. Dennoch war es in der DDR so gut wie unmöglich, ein Abo zu bekommen. Um ein freiverkäufliches Exemplar zu bekommen, musste man rechtzeitig am Zeitungskiosk sein.

1990 ließ Thomas Schiewer den Kachelgießer hinter sich

„Ständig ging der Motor aus, ständig mussten wir anschieben“, erinnert sich Schiewer. Sie schafften es bis vors Rathaus Spandau, wo sie sich das Begrüßungsgeld abholten und wo ihnen jemand keine Bananen, sondern Apfelsinen schenkte. Wie alle sei er damals „total euphorisch“ gewesen. Am 11. November, einem Sonnabend, ging es gleich wieder gen Westen. „Spätestens da habe ich mir ganz viele Comics gekauft, alles von ‚Asterix‘ und auch ‚Werner‘, den ich damals klasse fand“, erzählt Schiewer.

Da verdiente Thomas Schiewer noch immer als Kachelgießer in Velten seine Brötchen. Doch eine Annonce in einem Anzeigenblatt brachte seine persönliche Wende. Er las vom Hethke-Verlag, der Zeichner suchte, und bewarb sich. So konnte der nun 23-Jährige im Jahr 1990 den Kachelgießer hinter sich lassen und in Heimarbeit und gegen Bezahlung das tun, was er am liebsten tat: Comics zeichnen.

Lieblingsfigur: Califax

Das monatlich erscheinende „ Mosaik“ zu bekommen, war jetzt kein Problem mehr, und er blieb treuer Leser. Dann las er in einem Heft, dass neue Zeichner gesucht würden, versuchte einfach sein Glück – und hatte es: Seit 1998 geht Thomas Schiewer seinem Traumjob nach. Seit der Amerika-Serie, die im Dezember 2000 startete, bringt er sogar die Hauptfiguren – die Abrafaxe namens Abrax, Brabax und Califax – zu Papier. Sein Lieblings-Abrafax? „Als Kind war es Abrax, der Draufgänger. Heute mag ich Califax am liebsten. Wir teilen die Leidenschaft fürs Essen.“

Thomas Schiewer ist es auch, der den bei vielen kleinen und großen Lesern so beliebten Marienkäfer erfunden hat. „Schuld“ ist eine Frau: Mayumi, eine Japanerin, die er 2002 kennenlernte. Bei einem herrlichen Draußen-Frühstück in Thüringen, wo Schiewers Familie ursprünglich herstammt, setzte sich ein Marienkäfer auf den Rand von Mayumis Teller „und lief dann zwischen ihrem und meinem Teller immer hin und her“, wie Thomas Schiewer erzählt.

„Als Mayumi dann im September nach Japan ging, schenkte sie mir einen Plüsch-Marienkäfer, und so wurde er unser Maskottchen.“ Das „ Mosaik“ schickte er ihr jeden Monat nach und versah es bald mit einem versteckten Liebesgruß, den nur sie verstehen würde: dem Marienkäfer. Romantischer geht es nicht. Im April 2004 kam Mayumi wieder und ist seitdem seine Frau.

Peter-chan ist zum Glücksbringer geworden

Auch der Marienkäfer blieb. Damit macht Thomas Schiewer nicht nur seine Frau, sondern auch die kleinen und großen „ Mosaik“-Leser glücklich, unter denen es längst zum Sport geworden ist, den winzigen Glücksbringer zu suchen. Peter-chan heißt er übrigens bei den Schiewers, wobei „chan“ in Japan die Anrede für kleine Kinder ist und auch ein Kosewort zwischen Verliebten. Thomas Schiewer wird dieses Jahr 53 Jahre alt. Die „ Mosaik“-Leser können sich also noch auf viele Marienkäfer freuen.

Von Maria Kröhnke