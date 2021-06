Corona-Ausbruch an Berliner Grundschule: Verdacht auf Delta-Variante

Berlin

An einer Grundschule im Berliner Ortsteil Mahlsdorf hat es nach Informationen von Stadtrat Gordon Lemm (SPD) einen Corona-Ausbruch gegeben. Die ersten Labor-Untersuchungen deuteten auf die neue Delta-Variante hin, teilte der Schulstadtrat im Bezirk Marzahn-Hellersdorf am Donnerstag auf Facebook mit. Die genau Sequenzierung werde in der nächsten Woche erwartet. Zuvor hatten der „Tagesspiegel“ und der RBB berichtet.

Hygienemängel derzeit nicht bekannt

Aktuell sind laut Lemm 13 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräfte betroffen. Bei Schnell- und PCR-Tests seien Ende vergangener Woche zunächst sieben Schüler einer Klasse sowie eine Lehrerin positiv gewesen. Am Mittwoch war in Berlin der letzte Tag dieses Schuljahres.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe es keine Hygienemängel an der Schule gegeben, so Lemm. Der Ausbruch spiegele nicht die Corona-Situation im Stadtbezirk wieder, hieß es. Er hoffe, dass der Ausbruch an der Schule ein Einzelfall sei, schrieb der Stadtrat. Er appellierte, Abstands- und Hygieneregeln weiter einzuhalten.

Von RND/dpa