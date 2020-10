Nach einem Medienbericht sieht ein Entwurf der neuen Infektionsschutzverordnung vor, in Berlin eine Maskenpflicht auf belebten öffentlichen Plätzen einzuführen. Außerdem könnten sich bald nur noch fünf Personen gemeinsam im Freien aufhalten dürfen.

16.10.2020, Berlin: Zahlreiche Besucher gehen über den Wochenmarkt am Maybachufer in Neukölln. Der Berliner Bezirk Neukölln führt seit mehreren Tagen die Liste der deutschen Kreise und Bezirke mit dem höchsten Inzidenzwert an. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa