Wegen der Corona-Pandemie bleiben viele Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Berlin mindestens bis zum 7. März geschlossen. Der Senat beschloss am Donnerstagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Verlängerung des bisher bis Sonntag (14. Februar) befristeten Lockdowns um drei Wochen.

Für Friseure soll es eine Ausnahme geben, sie dürfen bereits am 1. März wieder öffnen. Berlin setzt damit eine entsprechende Bund-Länder-Vereinbarung vom Vortag um.

Schulen sollen ab 22. Februar geöffnet werden

Mit einer schrittweisen Öffnung der Schulen soll es bereits am 22. Februar losgehen, wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Mittwochabend angekündigt hatte. Dazu beriet der Senat am Abend noch. Die Länder können gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung in Eigenregie darüber entscheiden, für die Umsetzung ist in Berlin die Bildungsverwaltung zuständig.

Dem Vernehmen nach sollen zunächst Schüler der Klassenstufen 1 bis 3 sowie die Abschlussklassen in die Schulen zurückkehren. Für sie soll es dann Wechselunterricht geben. Die Schüler werden also in geteilten Lerngruppen abwechselnd in der Schule und mit Hilfe digitaler Lösungen zu Hause unterrichtet.

Weite Teile des Einzelhandels mit Ausnahme etwa von Supermärkten, Drogerien oder Apotheken, dazu Friseure, Kosmetiksalons sowie viele Schulen sind im Zuge des bundesweiten Lockdowns seit 16. Dezember geschlossen, Kitas im Notbetrieb. Restaurants, Museen, Kinos, Theater, Freizeit- und Sporteinrichtungen mussten bereits Anfang November für Publikum schließen. Zudem gelten strenge Kontaktbeschränkungen.

