Dem nächsten Berliner Senat wird Dilek Kalayci (SPD) nicht mehr angehören, das Gesundheitsressort fällt an in der neuen Legislaturperiode an die Grünen. Einen Tag vor ihrem Ausscheiden aus dem Amt schafft Kalayci aber noch mal Fakten: Sie gab via Twitter bekannt, dass die Wartefrist für Boosterimpfungen verkürzt wird –von fünf auf drei Monate.

„Wir befinden uns in einer sehr kritischen Phase vor einer Omikron-Welle“, erklärte die Noch-Senatorin. „jede Boosterimpfung zählt“. Sie erwarte in Kürze eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkomission (Stiko). Die Stadt Potsdam hatte die Frist am Wochenende auf vier Monate verkürzt.

Stadtentwicklung: Neuer Job für Andreas Geisel

Im neuen Berliner Senat besetzt die SPD die Ressorts für Stadtentwicklung (Andreas Geisel, bisher Innensenator), Inneres (Iris Spranger), Bildung (Astrid-Sabine Busse) und Wirtschaft (Stephan Schwarz).

Am Freitag waren deutschlandweit erneut mehr als eine Million Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Es wurden etwa 1,1 Millionen Dosen gespritzt, der Großteil davon - rund 921.000 - waren Auffrischungsimpfungen.

Insgesamt haben laut RKI-Statistik nun 70,2 Prozent aller Menschen in Deutschland den vollständigem Grundschutz gegen das Virus. Die dafür meist nötige zweite Spritze haben den Angaben zufolge mindestens 58,4 Millionen Menschen bekommen. Eine zusätzliche Booster-Spritze zur Auffrischung haben nunmehr mindestens 25,2 Millionen Menschen oder 30,3 Prozent der Bevölkerung bekommen.

