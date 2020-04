Corona-Kontrollen und Demonstration in Berlin: 700 Polizisten im Einsatz

Berlin

Am Samstag ist die Berliner Polizei mit rund 700 Einsatzkräften im Stadtgebiet unterwegs. 180 der Berliner Polizisten seien für die Demonstration am Nachmittag am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte zuständig, sagte eine Sprecherin. Wie an den vergangenen Samstagen wollten dort zahlreiche Menschen, darunter auch Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker, gegen die massiven Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie protestieren – obwohl Kundgebungen mit mehr als 20 Teilnehmern derzeit verboten sind.

Demonstrationen während der Corona-Krise

Vor einer Woche hatten sich einige Hundert Menschen auf dem Platz vor der Volksbühne versammelt. Die Polizei war mit 260 Beamten vertreten, von denen viele Mundschutz trugen, und löste die Veranstaltung auf. Auch für diesen Samstag war ein konsequentes Vorgehen gegen Verstöße angekündigt worden. Eine reguläre Anmeldung für die Demonstration gibt es laut Polizei nicht.

Rosa-Luxemburg-Platz: Linke wollen Kundgebungen verhindern

Im Internet waren Aufrufe linker Gruppen zu lesen, die die Kundgebung von Rechtspopulisten und deren Sympathisanten verhindern wollten. „Dieser sogenannte ‚demokratische Widerstand‘ ist weder widerständig noch demokratisch“, kritisierten sie. „Den Rosa-Luxemburg-Platz und seine angrenzenden Gebäude werden wir als basisdemokratische, emanzipatorische linke Aktivist*innen und Gruppen verteidigen.“

