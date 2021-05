Berlin/Potsdam

Wegen zahlreicher angekündigter Demonstrationen sieht die Berliner Polizei am Pfingstwochenende einem Großeinsatz entgegen. Rund 3000 Polizisten sollen unterwegs sein, Unterstützung kommt aus zahlreichen anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Zwei Demonstrationen wurden im Vorfeld gerichtlich verboten.

Am Sonntag steht etwa eine große Demonstration unter dem Motto „Gegen Mietenwahnsinn“ mit 10.000 Teilnehmern vom Potsdamer Platz nach Schöneberg an. Sie startet um 13 Uhr. Wir informieren Sie an dieser Stelle über die aktuellen Entwicklungen.

Versammlung am Schloss Bellevue aufgelöst

Schon am Mittag vermeldete die Berliner Polizei via Twitter mehrere Zwischenfälle in der Bundeshauptstadt. Darunter eine Versammlung am Schloss Bellevue, bei der Teilnehmer mehrfach gegen die Hygienebestimmungen verstoßen hatten. Die Polizei entschied sich zur Auflösung der Veranstaltung. Mit mehreren Lautsprecherdurchsagen wurden die Teilnehmer zum Verlassen des Ortes aufgefordert.

Am Großen Stern trafen sich trotz Versammlungsverbot mehrere Demonstranten. Eine Teilnahme an verbotenen Versammlungen könne ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro bedeuten, heißt es in einem der Tweets.

Auch am Pfingstmontag ist eine große Demo geplant: Die Fahrrad-Demonstration richtet sich gegen den Weiterbau der Autobahn A100.

Bereits am Samstag musste die Polizei bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen einschreiten. Die Versammlung war im Vorfeld gerichtlich verboten worden, dennoch waren rund 3000 Personen am Brandenburger Tor und dem Potsdamer Platz gekommen – meist trafen sie keinen Mund-Nasen-Schutz, auch die Abstandsregeln wurden nicht eingehalten. Es gab mehrere Festnahmen. Wegen des Verbots hatten rund 50 Teilnehmer spontan eine Versammlung in Potsdam angemeldet und trafen sich am Hauptbahnhof.

Von MAZonline/dpa