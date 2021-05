Berlin startet einen Testlauf für die Gastronomie: Acht Lokale dürfen bereits jetzt Gäste in den Innenräumen bewirten. Dazu sind vorab aber ein Schnelltest und ein Identitätsabgleich per Video notwendig. In Brandenburg ist derzeit nur die Außengastronomie erlaubt, die Landesregierung stellt aber zum 3. Juni weitere Lockerungen in Aussicht.