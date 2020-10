Berlin

Zum ersten Mal zeigt das Berliner Ampelsystem zur Bewertung der Corona-Lage dem Senat Handlungsbedarf an. Die Zahl der Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl in den vergangenen sieben Tagen und die Reproduktionszahl liegen inzwischen über den als kritisch definierten Grenzwerten. Das geht aus dem Online-Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag hervor. Damit steht die Ampel nun auf Doppel-Rot. Für diesen Fall hatte der Senat vereinbart, dass die Umsetzung von Maßnahmen erforderlich wird.

Am Dienstagabend hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD) nach der Senatssitzung weitere Maßnahmen verkündet. Man habe, so Müller, zwei Gefahrenquellen ausgemacht: Ansammlungen von vielen Menschen, die die Hygiene- und Abstandsregeln nicht beachten, sowie Begegnungen im geschlossenen Raum.

In der Folge hat der Senat beschlossen, die „Kontaktmöglichkeiten zwischen 23 und 6 Uhr drastisch einzuschränken“. Das betrifft die Gastronomie sowie den Handel – auch Tankstellen, die nur noch Benzin verkaufen dürfen – sowie Versammlungsmöglichkeiten unter freiem Himmel. Zudem dürfen sich auch im privaten Bereich nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen. Die neue Verordnung tritt am Samstag um 0 Uhr in Kraft und gilt zunächst bis Ende Oktober.

„Ich bitte alle um Mithilfe in jedem Lebensbereich“, sagte Müller weiter, „damit wir eine weitere Eskalation verhindern können“. Es gebe nach wie vor eine weltweite Krisensituation, auf diese müsse man entsprechend reagieren.

Neukölln sticht beim R-Wert hervor

Auf Rot gesprungen ist die Ampel nun bei der Reproduktionszahl – mit einem Wert von 1,26. Das bedeutet, dass ein Infizierter mehr als einen anderen Menschen ansteckt. Um die Pandemie zu bremsen, müsste der Wert kleiner als 1 sein. Bei den Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wird inzwischen ein Wert von 44,2 erreicht. In den Innenstadtbezirken sind die Werte deutlich höher als am Stadtrand, insbesondere Neukölln sticht mit 87,3 heraus.

Das Ampelsystem war im Mai in der Hauptstadt eingeführt worden. Der Stand wird täglich im Internet veröffentlicht. Das Instrument soll der Politik frühzeitig anzeigen, ob sich die Lage in der Pandemie zuspitzt und ob Eingriffe nötig werden. Bei zwei gelben Ampeln - dieser Fall war erstmals am 21. September eingetreten - , wird die Problematik erörtert.

Senat berät über Maßnahmen

Seit dem 3. Oktober gelten bereits neue Beschränkungen. Private Feiern im Freien mit mehr als 50 Teilnehmern sind verboten. In geschlossenen Räumen gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmern. Neu ist auch eine Maskenpflicht in Bürogebäuden.

In Brandenburg wurden am Dienstagnachmittag neue Corona-Regeln vorgestellt, die ab Sonntag gelten sollen. Unter anderem sind bei weiter steigenden Infektionszahlen Beschränkungen für Privatfeiern sowie eine Maskenpflicht in Büros vorgesehen.

