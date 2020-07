Berlin

Nach einem Abend in einem Lokal direkt unter dem Berliner Fernsehturm sind mindestens zehn Gäste positiv auf das Coronavirus getestet worden. Betroffen seien teils Berliner, teils Menschen aus anderen Städten, teilte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am Mittwoch mit. Gesucht würden weitere Menschen, die am 10. Juli abends im „ Restaurant (Indoor Bar) Mio Berlin“ in der Panoramastraße waren, hieß es.

Von Dassel kündigte zudem verstärkte Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei auf der Partymeile des Bezirks an. Bei Verstößen würden „Bußgelder in der maximal rechtlich zulässigen Höhe“ verhängt.

„Völlig überfüllte Lokale“

„Immer häufiger“ würden in der Gastronomie im Bezirk die geltenden Regeln „grob missachtet“, erklärte von Dassel. Er verwies auf RBB-Berichte über „völlig überfüllte Lokale“ entlang der Tor- und Brunnenstraße, in denen vielfach die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ignoriert worden seien. In einem Offenen Brief an Inhaber von Bars, Kneipen und Restaurants in Mitte forderte er, bei den Gästen ausnahmslos die in der Corona-Pandemie weiterhin geltenden Abstands- und Hygieneregeln durchzusetzen sowie Schutzmaßnahmen konsequent zu befolgen.

„Gewähren Sie unbedingt nur so vielen Menschen Zutritt, wie das zurzeit gestattet ist, um die Abstandsregeln einzuhalten. Achten Sie verlässlich darauf, dass Ihre Gäste Mund- und Nasenschutz tragen, sobald sie nicht an einem festen Platz sitzen“, heißt es in dem Brief. „Und führen Sie bitte verlässliche Kontaktlisten, damit alle Ihre Besucher informiert werden können, wenn sich eine infizierte Person in Ihrem Lokal aufgehalten hat“, forderte von Dassel. „Bitte lassen Sie es nicht so weit kommen, dass Ihr Betrieb wegen massiver Verstöße gegen die Infektionsschutzverordnung von Ordnungsamt und Polizei sanktioniert und in letzter Konsequenz geschlossen werden muss.“

Gäste sollen sich beim Gesundheitsamt melden

Zu dem aktuellen Fall in dem Lokal am Fernsehturm erklärte von Dassel, es handle sich um eine zu einem Tanzlokal umgebaute Bar. Nach den positiven Tests sollen sich weitere Gäste melden, die sich am betreffenden Abend zwischen 21 Uhr und 3 Uhr dort aufgehalten haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Gesundheitsamt Berlin Mitte oder dem jeweils zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Der Bezirk Mitte stellt dafür auf seiner Internetseite einen sogenannten Erhebungsbogen bereit, der ausgefüllt und eingeschickt werden soll.

Ob es auch in dem betroffenen Lokal Hinweise auf Verstöße gibt, konnte ein Sprecher des Bezirksamts zunächst nicht sagen.

Infektionszahlen in Berlin auf niedrigem Niveau

Vor allem zu Beginn der Pandemie hatte es ähnliche Aufrufe von Berliner Bezirken nach entdeckten Infektionen bei Bar- und Clubbesuchern gegeben. Teils waren auf diese Weise Dutzende weitere Fälle entdeckt worden. Die Clubs wurden angesichts des hohen Infektionsrisikos geschlossen. Als problematisch gelten insbesondere schlecht belüftete Innenräume, in denen sich viele Menschen ohne ausreichenden Abstand aufhalten, laut miteinander sprechen oder singen.

Derzeit bewegen sich die Infektionszahlen in Berlin auf relativ niedrigem Niveau. Laut Mitteilung vom Dienstagabend waren im Vergleich zum Vortag 35 neue Fälle gemeldet worden.

