Der Berliner Senat hat am Wochenende alle Clubs, Bars und Kneipen der Bundeshauptstadt durch die Polizei schließen lassen. Grund ist der Coronavirus. Den Betreibern und Besitzern der Gastronomie soll mit einem Liquiditätsfonds ausgeholfen werden.

Coronavirus: Senat in Berlin stellt Liquiditätsfonds über 100 Millionen für Gastronomie bereit

