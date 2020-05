Berlin

Trotz Corona-Verbots waren am Abend des 1. Mai einige tausend Menschen in Berlin-Kreuzberg auf Straßen und Plätzen unterwegs. Nach Einbruch der Dunkelheit kam es zu Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizisten. Vereinzelt flogen Flaschen und Steine geflogen, Einsatzkräfte sind verletzt worden.

Das große Kreuzberger Straßenfest Myfest musste in diesem Jahr wegen der Pandemie ausfallen, ebenso die traditionelle „Revolutionäre 1. Mai-Demonstration“ gegen den Kapitalismus am Abend. Als Ersatz in Corona-Zeiten sollte eine Art Guerilla-Taktik von Linksradikalen die Polizei in Atem halten.

Genehmigte Demonstrationen ohne Zwischenfälle

Dennoch hat die Berliner Polizei ein insgesamt positives Fazit des 1. Mai in Berlin gezogen. Nach Angaben von Polizeipräsidentin Barbara Slowik gab es bislang 50 Festnahmen. 100 Personalien seien festgestellt worden. Im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg ( RBB) sagte sie am Samstag: „Es war trotz einzelner unschöner Bilder einer der friedlichsten, wenn nicht der friedlichste 1. Mai.“ Die meisten genehmigten Demonstrationen seien ohne Zwischenfälle verlaufen, außerdem habe es keine großen Sachbeschädigungen gegeben.

Polizeipräsidentin Slowik sprach aber auch von teilweise aggressivem Verhalten gegenüber den Beamten und insgesamt 209 Freiheitsentziehungen und -beschränkungen. Insgesamt habe die Polizei die Situation aber unter Kontrolle gehabt.

GDP zieht keine positive Bilanz – 20 Polizeibeamte verletzt

Die Gewerkschaft der Polizei ( GDP) kann diese Einschätzung offenbar nicht teilen. Bei Rangeleien und durch Flaschenwürfe seien demnach knapp 20 Beamte verletzt worden. Man könne daher nicht von einem friedlichen 1. Mai sprechen, teilte die GdP am Samstagvormittag mit. Die Polizei habe mehr als 120 Ermittlungsverfahren gegen verdächtige eingeleitet, unter anderem wegen Landfriedensbruch, Angriffen auf Polizisten und Verstößen gegen die Corona-Regeln.

Die GdP sprach zudem von mehr als 350 Menschen, die vorläufig festgenommen oder von denen die Personalien festgestellt worden seien. Knapp 100 davon allein bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln am Freitagnachmittag auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte. Dort hatten auch Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker teilgenommen.

Spontandemos in Kreuzberg

Linke und linksautonome Gruppen hatten im Internet zu spontanen Aktionen aufgerufen und angekündigt, die Oranienstraße zu besetzen. Das verhinderte die Polizei zwar, doch an anderen Orten im Kiez beherrschte der nicht genehmigte Protest das Bild.

Die Polizei hatte die Oranienstraße in Kreuzberg sowie umliegende Straßen zunächst dicht gemacht. Mit Ketten aus Polizisten sowie Einsatzfahrzeugen wurde die große Menge zerteilt. Dennoch kam es außerhalb der Sperrungen zu Spontandemos, bei denen Feuerwerk gezündet und Sprechchöre gegen die Polizei skandiert wurden. Andere Demonstranten zeigten aber auch selbstgemalte Plakate für eine andere Flüchtlingspolitik.

Beamte mit Helmen einzelne Menschen aus der Menge. Es gab nach Angaben von Beobachtern teils heftigen Widerstand. Wiederholt bildeten sich bei den Festnahmen Gruppen um die Polizisten, die härter durchgriffen. Die Menschen wurden per Lautsprecher aufgefordert, sich zu zerstreuen. Auch Platzverweise wurden erteilt.

An einigen Stellen 1000 Menschen versammelt

Laut Polizei versammelten sich an einigen Stellen um die 1000 Menschen, die eine Demonstration bilden wollten. Zudem waren weitaus mehr Neugierige, Schaulustige und Gaffer in den Straßen unterwegs. Innensenator Geisel sagte, es seien Autonome beziehungsweise eine ganze Menge erlebnisorientierter Menschen darunter gewesen.

5000 Polizisten im Einsatz – auch in Hamburg verbotene Versammlungen

Die Polizei war am 1. Mai mit einem Großaufgebot von insgesamt 5000 Kräften im Einsatz. Auch Kräfte aus anderen Bundesländern waren dabei. 27 Versammlungen mit jeweils bis zu 20 Teilnehmern waren laut Innensenator Geisel genehmigt, darunter ein Autokorso ins Villenviertel Grunewald.

Auch in Hamburg löste die Polizei auf der Reeperbahn eine nicht genehmigte Versammlung auf. Mehrere Hundert Menschen aus dem linken Spektrum hatten sich zuvor auf der Amüsiermeile trotz eines coronabedingten Versammlungsverbots eingefunden.

Geisel: Demos dürfen nicht „zum Ischgl von Berlin “ werden

Der 1. Mai sollte laut Berlins Innensenator im Zeichen des Infektionsschutzes stehen. Demonstrationen dürften nicht „zum Ischgl von Berlin werden“, hatte der SPD-Politiker noch zuvor gewarnt. Bei Partys in dem österreichischen Skiort hatten sich zahlreiche Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und weitere Menschen angesteckt.

