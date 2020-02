So will das Berliner Unternehmen „Tillhub“ die Kassenbonflut stoppen

Berlin

Die bereits 2016 verabschiedete und mit Beginn des Jahres 2020 in Kraft getretene neue Kassengesetz würde eine einzige Zettelwirtschaft. Das war der Berliner Firma „Tillhub“ früh klar. Die Einschätzung kommt nicht von ungefähr. Das 2016 von Oliver Mickler sowie Tim und Frank Seithe gegründete Softwareunternehmen entwickelt moderne digitale Kassensysteme für Betriebe aller Art. Sie statten den kleinen Blumenladen aus, ebenso wie eine ganze Unternehmensgruppe wie die Klier Hair Group. Die Spezialität von „Tillhub“ sind Zusatzangebote, die über die reine Abrechnung hinausgehen. Läden können zum Beispiel neben der Abrechnung auch gleich den Warenbestand verwalten, Friseursalons sich ein Terminsystem einbauen lassen. Von einer „signifikant vierstelligen Zahl“ an Kunden spricht die Marketingmanagerin von „Tillhub“, Sabrina Andresen, inzwischen.

Die Chefs von „Tillhub“ und ihre 15 Entwickler wissen also ziemlich gut, wie eine sichere Abrechnung an einer Kasse zu funktionieren hat. Aber auch „Tillhub“ findet, dass das Kassengesetz nicht gerade umweltfreundlich ausgearbeitet worden ist, verlange es doch zwingend den Ausdruck eines Bons bei jedem Kauf auch nur einer einzigen Eiskugel oder einer Packung Kaugummi.

Oliver Mickler und Tim Seithe, zwei der drei Gründer des IT-Unternehmens „Tillhub“. Quelle: Tillhub

Bonpflicht sei „absolute Papierverschwendung “

„Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Wir sind ausdrücklich für das neue Kassengesetz“, stellt Andresen klar. Der Gesetzgeber habe vollkommen recht, wenn er dem vormals grassierenden Umsatzsteuerbetrug einen Riegel vorschiebe. Immerhin schätze man, dass dem Fiskus jährlich zehn Milliarden Euro vorenthalten wurden, weil Händler bestimmte Transaktionen einfach nicht dokumentierten, sondern außerhalb der regulären Kasse abwickelten. „Besonders für kleine Betriebe, die ihre Steuern zahlen, ist das einfach ungerecht“, sagt Andresen. „Aber wir waren von Anfang an der Meinung, dass die Bonpflicht eine absolute Papierverschwendung ist, wenn jedes gekaufte Brötchen einen eigenen Bon braucht.“

Mit dieser Kritik steht „Tillhub“ keineswegs alleine da. Der Chefin von Café Maiko in Falkensee ( Havelland), Maia-Tea Kubish, macht die Kassenbonpflicht zum Beispiel geradezu einen Strich durch die Rechnung. Ihr neuer Laden zum Café verkauft Lebensmittel unverpackt und punktet so ökologisch. Damit ist es aber aus, wenn Kubish zu einer einzeln verkauften Muskatnuss einen nicht als Altpapier verwertbarer Kassenbon ausreichen muss. Erst jüngst klagten Kubish und andere Einzelhändler der MAZ ihr Leid. Alle ärgerten sich über den Zettelzwang.

QR-Code ersetzt Papier

Damit könnte es ein Ende haben. Auf der Euroshop-Messe in Düsseldorf vom 16. bis zum 20. Februar präsentierte „Tillhub“ eine Lösung. „QR-Code statt Zettelchen“, lauter das Motto. „Jeder Kassenbon wird ja automatisch in der Kasse abgespeichert“, erläutert Andresen. Statt ihn aber nun auszudrucken, verknüpft das System der Berliner Firma die entsprechenden Daten mit einem QR-Code. Den kann der Kunde mit seinem Smartphone einfach von einem Extradisplay an der Kasse abfotografieren. Das Handy zeigt die mit dem Code verbundenen Daten auf seinem Bildschirm als Kassenbon an. „Den kann man nun speichern oder nicht – wie man will“, sagt Andresen. Den Anliegen des Gesetzgebers sei mit digitalen Bons Genüge getan.

„Auf dem digitalen Bon sind alle Infos drauf, die auch auf dem gedruckten Kassenzettel stehen“, erläutert Andresen. „Es ist exakt das Gleiche wie ein gedruckter Kassenbon.“ Jeder Kassenbon werde in einer modernen digitalen Kasse gemäß der Kassensicherungsverordnung automatisch erstellt und archiviert. In solchen digitalen Sicherungssystemen fließen auch die jeweils vorhergehenden und nachfolgenden Transaktionen ein. Damit garantieren sie eine lückenlose Dokumentation einzelner Verkäufe. Den gespeicherte Bon mit einem QR-Code statt wie bisher üblich mit einem Ausdruck zu verbinden, sei programmiertechnisch gar keine Herausforderung. Das Team von „Tillhub“ schaffte es, den digitalen Kassenbons innerhalb einiger Tage zu entwickeln.

IT-Unternehmen treibt Digitalisierung an der Kasse voran

„Eigentlich spielt uns die Kassenbonpflicht ja in die Hände“, sagt Andresen. Die habe das IT-Unternehmen ja erst zu diesem weiteren Schritt der Digitalisierung an der Kasse animiert. Dabei wolle man es nicht bewenden lassen. „Tillhub“ plant, das System mit einer Variante der Nahfeldkommunikation zu perfektionieren. Man kennt das auf Mikrochips basierende Funksystem schon durch die neuen EC-Karten, die man nicht mehr in Schlitze schieben, sondern nur noch über das Display halten muss. Ein solches System ginge im Prinzip auch bei Handys. „Das ginge noch schneller als das Abfotografieren, bei dem man immer die Kamera einschalten muss.“ Die Daten für den Bon würden einfach per Funk übertragen. Während der QR-Code aber schon fix und fertig sei, sei dieses Funksystem noch in der Entwicklung.

Seine Mission sei es, Einzelhändler und Dienstleister bei der Digitalisierung zu unterstützen, sagt „Tillhub“-Mitgründer Tim Seithe der MAZ. „Digitalisierte Prozesse sparen viel Zeit und somit auch Geld“, lobt er die Entwicklung. In Falle der Bons sparen Einzelhändler nicht nur Geld, sondern, folgt man den düsteren Schätzungen ihres Verbands, mehr als zwei Millionen Kilometern Kassenbons pro Jahr. Das könnte für manches Geschäft schon ein Anreiz sein, sich die digitale Trickkiste der Berliner zuzulegen.

