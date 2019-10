Berlin

Auf dem Gelände einer ehemaligen Zigarettenfabrik in Berlin-Schmargendorf ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, brannten gelagerte Dämmmaterialien an der Fassade einer alten Fabrikhalle. Das Gebäude befinde sich derzeit im Abriss, hieß es. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass das Dach der Halle brannte.

Wie die Berliner Feuerwehr twitterte, war eine starke Rauchwolke am Himmel zu erkennen. Nach rund einer Stunde waren die Flammen unter Kontrolle. 50 Einsatzkräfte waren in der Mecklenburgischen Straße vor Ort. Die Abrissarbeiter konnten sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde den Angaben zufolge neimand. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Dienstagmittag noch an

Von MAZonline