Der 52-jährige Theologe Christian Stäblein ist in sein Amt als neuer evangelischer Bischof für Berlin, Brandenburg und die schlesische Oberlausitz eingeführt worden. Bei einem Festgottesdienst in der Marienkirche am Berliner Alexanderplatz wurde am Sonnabend zugleich sein Amtsvorgänger Markus Dröge nach zehn Jahren im Bischofsamt in den Ruhestand verabschiedet.

Zu der Feier waren rund 700 Gäste eingeladen, darunter neben zahlreichen Bischöfen anderer Landeskirchen und Gemeindemitgliedern auch der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD).

Appell gegen Antisemitismus

In seiner Predigt im Festgottesdienst rief Stäblein zu Gottvertrauen und zur Schaffung von Gerechtigkeit und Frieden im Kleinen wie im Großen auf. Der neue Berliner Bischof wandte sich zudem energisch gegen jede Form von Antisemitismus. Es dürfe nicht nachgelassen werden, „dagegen zu stehen, das laut zu machen“. Es sei wichtig, gegen Angriffe mit Worten und Taten zu kämpfen.

„Gerechtigkeit und Frieden ohne Halt von Prignitz bis Görlitz bis Oderbruch, von ökumenisch bis weit über den eigenen Glauben“ hinaus, seien das Ziel, betonte Stäblein: „Für eine Gesellschaft in Frieden, für Gerechtigkeit, auf die man sich verlassen kann.“

Solange Wydmusch (l-r), Mitglied der Kirchenleitung der EKBO, Amtsvorgänger Markus Dröge, Sigrun Neuwerth, Präses der EKBO und Christian Stäblein beim Festgottesdienst in der Berliner Marienkirche. Quelle: Christian Ditsch/epd/dpa

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD), Heinrich Bedford-Strohm, gratulierte Stäblein zum Amtsantritt und würdigte ihn in seinem Grußwort als „intellektuell tiefgängigen, lebenszugewandten und eine große Zuversicht ausstrahlenden Theologen“, der alle Voraussetzungen dafür habe, seine Kirche in die Zukunft zu führen. Der katholische Erzbischof Heiner Koch wünschte Bischof Stäblein Mut, Zuversicht und Gelassenheit bei allen Herausforderungen in neuen Amt.

Brandenburgs Regierungschef Woidke sagte, die Landeskirche und ihre Bischöfe seien „verlässliche Verbündete im Kampf für Menschlichkeit und Miteinander“ und stünden für Werte, die „für unsere Gesellschaft unverzichtbar sind“. Berlins Regierender Bürgermeister Müller betonte, Dröge habe viel für das Miteinander in der Stadt getan und sich klar gegen Menschenfeindlichkeit eingesetzt. Bischof Stäblein stehe mit seinem „unbedingten Einsatz gegen Antisemitismus, Rassismus“ und andere Formen der Diskriminierung für „Kontinuität im besten Sinne“.

Auch Rabbiner und Vorsitzende des Zentralrates der Muslime dabei

An den Feierlichkeiten nahmen auch die Frauenrechtlerin und muslimische Imamin Seyran Ates, der Rabbiner Andreas Nachama, der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime, Aiman Mazyek, und die Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität, Sabine Kunst, teil. Die Spenden der Kollekte im Gottesdienst wurden für medizinische Notfälle im Kirchenasyl gesammelt. Damit solle der Grundstock für einen Fonds zur finanziellen Unterstützung solcher Fälle angelegt werden, hieß es.

Christian Stäblein wurde am in Bad Pyrmont geboren und wuchs in Hannover auf. Nach Studien der evangelischen Theologie, Judaistik, Philosophie, Geschichte und Rechtswissenschaften in Göttingen, Berlin und Jerusalem wurde er im Jahr 2000 zum Pfarrer ordiniert und zwei Jahre später mit einer Dissertation zum Thema „Predigen nach dem Holocaust“ promoviert. Vier Jahre war er wissenschaftlicher Assistent an der Universität Göttingen und drei Jahre lang Pastor in Nienburg an der Weser. Von 2008 bis 2015 war Stäblein Konventual-Studiendirektor des Predigerseminars im Kloster Loccum bei Nienburg.

Seit vier Jahren in Berlin

Vor vier Jahren wechselte er nach Berlin und wurde Propst der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und damit Stellvertreter des bisherigen Bischofs Markus Dröge. Die Landeskirche hat gut 940.000 Mitglieder in knapp 1250 Gemeinden in Berlin, Brandenburg und der sächsischen Region Görlitz. Anfang April wählte ihn die Synode, das Kirchenparlament, zum Nachfolger Dröges.

Bereits von 1977 bis 1994 amtierte ein evangelischer Theologe aus Niedersachsen als Berliner Bischof: der 1929 in Dassel geborene Martin Kruse. Auch er war Konventual-Studiendirektor in Loccum und später auch Landessuperintendent in Stade. Kruse lebt heute mit 90 Jahren in Berlin.

Von MAZonline/epd