Berlin

In einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Berlin-Moabit ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Mitarbeiter der JVA konnten den Brand bereits vor Eintreffen der Feuerwehr löschen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand.

Matratzenbrand am Samstag

Einsatzkräfte waren am Montagabend noch vor Ort, um die Luftwerte in der Zelle zu messen. Bereits am Samstag hatte in einer Zelle der JVA Moabit eine Matratze gebrannt. Ein Insasse musste nach Angaben der Feuerwehr wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt werden. Die Ursache für den Brand am Montag war noch unklar.

Von RND/dpa